“Una es la obra grande, que se realizará con fondos de Nación, y otra es la que acerca el agua al Valle de Alta Gracia”

Días atrás, vecinos de “La Marianita” reclamaron por una serie de obras de agua de la zona, donde plantearon que desde hace años se les venía prometiendo la llegada del servicio al sector y no cumplían con esta promesa. Hoy, el intendente de Anisacate, Ramón Zalazar, dialogó con el equipo de Todo Pasa, luego de la reunión que mantuvo en Villa Río con los vecinos protagonistas del reclamo.

“Se está realizando una gran obra de agua. Ya se construyeron las tres cisternas de 400 mil litros, pero falta llevar la electricidad a la bomba”, anunció Zalazar. En cálculos estimativos, en dos meses estaría terminada la nueva obra. De acuerdo a las declaraciones del intendente de Anisacate con respecto a las manifestaciones de los vecinos de la zona de La Marianita, “los planteos fueron por falta de información”, pero que luego de la reunión, “quedaron las dudas saldadas”. “Una cosa es la obra grande, que se realizará con fondos de la Nación, y la otra es una que acerca el agua al Valle de Alta Gracia”, explicó el funcionario.

Por otra parte, anunció que harán una obra importante, que será la unión entre ruta 5 y S523 con un adoquinado. Además, inauguraron el nuevo playón deportivo, el cual construyeron con fondos enviados por el gobierno nacional y ya tuvieron su primer torneo de voley. En este contexto Zalazar comentó que inaugurarán otro playón multideporte en el terreno del CIC.

Con respecto a la posible reelección de los intendentes y jefes comunales dentro de la provincia de Córdoba, el funcionario dijo que él no se postulará nuevamente: “No puedo saber que va a decidir la gente. Tengo dos o tres colegas que son candidateables. Yo no voy a ser candidato, ya lo he dicho antes”.