«Las mujeres venimos a humanizar la política»

Leticia Magalí López, Vicepresidenta de la UCR Alta Gracia, visitó los estudios de Radio FM 88.9.

Sobre el concurrido evento del 26 de julio por el 132° Aniversario de la Revolución del Parque, contó: «Para el locro del 26 de julio, estuvimos trabajando a la par con Martín (Barrionuevo), en la parte protocolar y el guión del mismo. Los actos anteriores -en la escultura de Alem- los dejamos a cargo de la juventud».

«La actividad superó nuestras expectativas, invitamos representantes provinciales y nacionales. Fue un punto de unión entre las fuerzas que conforman JXC, creo que lo logramos, se llegaron casi 1000 personas. Por los mensajes que recibimos después, la gente quedó contenta, si bien quedó gente parada» manifestó López.

«La unión que se buscaba se ha logrado, estamos teniendo una comunicación mas fluída tanto dentro de la UCR como con los otros partidos. Hemos salido fortalecidos tras el acto» concluyó sobre el mismo.

Con respecto al rumbo que se han propuesto desde el partido, dijo: «Nuestra idea es apoyar y seguir fortaleciendo la renovación, airear un poco la política, como dice Martín (Barrionuevo) no siempre son nombres sino proyectos».

López admitió que tras las elecciones internas de la UCR hubo un pequeño distanciamiento entre las partes, sin embargo con la organización de las charlas mensuales sobre diferentes temáticas, se comenzó a disipar.

«Muchas veces debemos hacer pasos hacia atrás, ser humildes y observar lo que la gente quiere y en este momento es que estemos juntos»

Continuando con la temática partidaria y ya hablando sobre el rol de la mujer, la política y docente de nivel medio, expresó: «Bregamos por la paridad en las listas, luchamos contra la violencia de género». «Me llevo muy bien con todas las referentas, con las concejales Allende y Vagni y con la tribuno Luppi. Marisa Carrillo es una gran referente para mí, tiene mucha fuerza. Creo que los gritos no son las formas, hablando mesuradamente y de buena manera se puede lograr espacios, no se trata de ir a gritonear ni tratar mal a nadie. Carrillo sabe muy bien donde está, sabe dirigir a los grupos. Las mujeres venimos a humanizar la política, tenemos mucho trabajo en lo social y en los barrios».

En relación a su discapacidad motriz -Leticia se moviliza en silla de ruedas- narró: «A mí la discapacidad me atraviesa y trato de meterme en todos los lugares donde se trate este tema: estuve presente en la creación de la Ley Nacional sobre discapacidad, de darle una mirada social (…) Afortunadamente se están visibilizando más estos grupos que son los más vulnerables. Tener representabilidad en estos espacios es muy importante, no solamente buscamos la integración de la persona sino también a su familia y amigos, por ello no sólo somos un 15 por ciento de la población». La vicepreseidenta de la UCR también participa del Observatorio de Odis.

Sobre el Consejo de Accesibilidad, López relató que el año pasado se pidió varias veces que volviera a funcionar. Hace un año que se activó, se reunen dos veces al mes, los viernes por la mañana. «Se estuvo trabajando mucho con las rampas, ahora se estan haciendo reglamentariamente como deben ser. El bloque de Alta Gracia CRECE presentó un proyecto de ´Alta Gracia Accesible´: un manual de accesibilidad, sobre todo para los privados que no saben como deben ser las rampas o los espacios de paso. Nuestra ciudad tiene una geografía particular y lo ideal no es tener algo diferente o separado sino un espacio unificado».

López vive en barrio Paravachasca y desde hace varios años colabora con el festejo del día del niño organizado por un grupo de mujeres vecinas del lugar y con campañas de frazadas y abrigos. Tras tres años sin comisión vecinal, finalmente este año hubo elecciones y desde el mismo centro se llevará a delante la celebración en el predio deportivo y la plaza del barrio. La referente de la UCR detalló que también colaborará la Juventud Radical.

Ya metidos en el tema barrial, adelantó que ayudará a la comisión con el pedido de los servicios del agua, cloacas, luminarias -denunció que las que instalaron en calle Comechingones fueron luego retiradas- y asfalto: «En Relaciones Internacionales, somos un ´estado tapón´: los barrios que nos rodean tienen todos los servicios y nosotros no».