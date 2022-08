“Cuando fui secretario no sólo pinté cordones, también hice 40 kilómetros de cloacas”

Recientemente, concejales de la oposición, visitaron Potrero de Loyola predio donde en estos momentos se está edificando la Escuela PROA y también Tribunales, y que además está en cercanía de la obra de la laguna. Marcelo Jean, miembro del bloque de AG Crece, dialogó con Todo Pasa y comentó lo que observaron en sus reiteradas visitas. “Vimos que ha avanzado la escuela PROA y parte de Tribunales, y que hay alambrados en el medio del predio. Pero para nosotros avanzó demasiado a la laguna, se han ido sobre el parque y ahora nos quedamos. Me parece que no era necesario”, observó el concejal.

Con respecto a las críticas emitidas por parte del oficialismo hacia los análisis y exposiciones realizadas por la oposición, Jean respondió diciendo que “siempre que hemos criticado las obras, vamos con pruebas, no las pueden refutar”. “Tenemos la obligación de marcar los errores, salimos a decir lo que no se hace o se hace mal, como también ser el nexo entre la sociedad y el gobierno”, remarcó. Refiriéndose al intendente y a los diferentes reclamos del bloque opositor por las irregularidades en el área de Obras Públicas, Marcelo Jean expresó: “si usted (intendente) no abre los ojos le va a seguir trayendo dolores de cabeza. Lo que pasó con la pileta municipal no lo inventamos nosotros, fue algo que pasó realmente. Debería haber sido concurso público y terminó siendo concurso privado. Las desprolijidades las hizo Marcos Moreira, no es responsabilidad del empresario”.

Por otro lado, el edil mencionó un recurso habitual que utiliza el oficialismo cada vez que se realiza una observación hacia alguna obra, donde en más de una ocasión miembros del bloque de Hacemos por Córdoba argumentaron que todos los movimientos de la oposición son con fines electorales. “Están haciendo el canal sobre Rossi y los vestuarios en la pileta y estamos hablando de eso. No es algo electoral. Cada cosa que marcamos, hacen a la necesidad de la gente. Se rompió una vidriera ¿y las 50 cámaras de seguridad? Estamos fallando en un montón de cosas. Para evadir las desprolijidades, el oficialismo dice que es electoral y agregan que tenemos diferencias entre nosotros. Yo me siento súper cómodo en el bloque, nos completamos bien. Cada uno tiene su estilo, pero no dejamos de trabajar en bloque. Para el proyecto de Ficha Limpia, Manuel Ortíz lo presentó solo sin el apoyo de sus compañeros y el asesor letrado lo dejó más solo aún. Están muy divididos y quieren llevar esa división a nuestro bloque, no se acompañan entre ellos”.

Otra cuestión que señaló Jean, fue la crítica del bloque de HXC en cuanto a las obras de gobiernos anteriores, más precisamente de partidos radicales. Ante esta cuestión, el concejal respondió: “No sólo pinté cordones. Cuando fui secretario, se realizaron 40 kilómetros de cloacas, cuando acá fueron a golpear por 5 km y todavía faltan 115 km más. Cuando dicen que dejamos cuadras sin pavimentar, la ordenanza de pavimentación fue creada por Vagni. Con la planta Hormigonera, trabajaron todos los gobiernos hasta Saieg, incluso peronistas. Gente de su gobierno que trabajó con esta ordenanza. Cuando ellos hablan, no solo hieren a nuestro gobierno, sino a buenos gobiernos de su partido”. El edil explicó que la problemática de la ordenanza radicaba en que se debía tener el 70% de adhesión de las cuadras a pavimentar, con costos y plan de pagos ya establecidos. Una vez que ya estaba pago el 70% de la obra, recién entonces se empezaba a pavimentar la cuadra o el sector. Esto se modificó durante la intendencia de Walter Saieg, quien dictaminó que era con el 60% de adhesión, donde además primero se realizaba la obra y después se cobraba. Esto generó conflictos en algunos sectores, ya que algunos vecinos pagaban el total de la otra, mientras otros no habían abonado ninguna cuota, por lo cual, la obra no se concretaba. Ante esto, Jean comentó que debería haber un plan barrial de cloacas que sea un mix entre los vecinos, el centro vecinal y la municipalidad, algo que facilitaría el trabajo de cada una de las partes.