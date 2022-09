«Por el momento hemos decidido no seguir autorizando más carros sobre el espacio público»

A principios de diciembre del 2009, se elaboró la normativa 8543, con respecto a la venta de choripanes en carritos, como así para la venta de otros alimentos elaborados. Dos años después, se creó la normativa (8943) en relación a la ubicación y a los horarios de expendio.

Entre los considerandos, la ley local reza: «Que se debe contar con un marco normativo que procure el ordenamiento de los puestos de comidas y bebidas, con parada fija; que es necesario contemplar el incremento de vendedores en la vía pública; que se encuentra arraigada en los usos y costumbres del pueblo de Alta Gracia la venta ambulante de choripán en la vía pública; que dada ésta realidad, se hace indispensable organizarla y legislar sobre ella para poder controlarla y que tal actividad debe ajustarse a un funcionamiento que asegure el necesario grado de higiene, calidad y conservación de la mercadería, así como la leal competencia y orden urbanístico».

Esta ordenanza regula la habilitación, el funcionamiento e instalación de puestos de venta ambulante de choripán, lomitos, sandwiches varios, panchos, en lugares pertenecientes al Dominio Público Municipal, al Dominio Privado Municipal de uso Público y en los espacios de uso privado cuando así lo autorice su propietario -como sucede con el carrito en Tribunales, un predio alquilado por la institución judicial-previa inspección por parte de la autoridad de contralor, de acuerdo a las disposiciones establecidas por las reglamentaciones respectivas, que deberán garantizar estrictas condiciones de estética, higiene, salubridad e impacto del ámbito del vecino y en la medida que no afecte los derechos de los mismos en el sector.

La misma establece que estos carritos son vehículos autopropulsados o de arrastre, con parada fija, en los que se venden productos alimenticios, envasados en origen, fraccionados y/o preparados para el consumo “al paso”. Parada fija es un lugar puntual, predeterminado, en el que se autoriza a desarrollar la actividad.

Sobre las instalaciones, se detalla que los vehículos deben disponer de:

Suficiente espacio interior para el almacenamiento de mercadería y envases, los que no podrán ser dispuestos o apilados en el exterior.-

Recipientes de plástico o de acero inoxidable desmontables con cierre hermético para residuos.-

Tanque de agua potable de reserva con capacidad suficiente para el lavado de manos y utensilios.-

Pileta para el lavado de manos y utensilios, en la que no podrá retenerse la circulación de agua.-

Según dice la ordenanza, el horario de expendio será desde las 21, de cada día hasta las 7 horas del día posterior. El armado de los puestos será a partir de las 20 horas, debiendo dejar libre los lugares a las 8 horas del día siguiente.

Qué solicita Inspección Municipal

Al respecto, Adrián Depetris, a cargo de Inspección General de la Municipalidad de Alta Gracia, aclaró: «Los propietarios deben tener la factibilidad de la ubicación y seguir ciertos parámetros de seguridad y bromatología. deben ser vecinos de la ciudad, iniciar un expediente solicitando factibilidad de ubicación y detallando las características del carro. La habilitación es personal e intransferible: no se puede alquilar y el permiso dura un año. Los carritos tienen horarios fijados en el marco regulatorio de la ordenanza. Pueden disponer mesas y sillas y la ordenanza no es clara con respecto a la estructura -toldos, gacebos, estructura metálica- y por ello actualmente los concejales están trabajando en una nueva ordenanza más específica».

El funcionario contabilizó unos treinta carros inscriptos en la ciudad y declaró que no está permitida la instalación momentánea de carros de otras ciudades. Actualmente hay muchas solicitudes para la apertura de más carritos «se incrementó sobre todo en pandemia. Sin embargo por el momento no se avanzará con más permisos en el espacio público».

En los controles que lleva adelante el área, se les exige: matafuego, instalación de gas si lo utilizan y bromatología, por su parte, pide que se cumplan las medidas sanitarias.

La nueva propuesta

Por su parte, el concejal de Alta Gracia CRECE, Ricardo González, junto a su bloque, presentó a mediados de junio pasado, un nuevo proyecto de ordenanza con un marco regulatorio que une las dos anteriores, sobre Carros de Choripanes y sobre Foodtrucks. «Hemos dialogado en comisión -con concejales del oficialismo- con respecto a esta temática y ya hemos planteado que está desactualizada: constantemente nos llegan al concejo pedidos de excepción por la venta de churrros, por ejemplo, ya que no está prevista este tipo de venta en la ordenanza» explicó el edil a RESUMEN.

González detalló que esta nueva propuesta aportaría un marco regulatorio actualizado: incluye a todos los tipos de venta, impone una cantidad de sillas y mesas, no se permiten -como en la anterior- la instalación de estructuras metálicas, ya que «ésto sería un avance del uso privado sobre el espacio público». Además será el ámbito legislativo el que determinará el sitio público donde se podrá instalar el emprendimiento, «siempre buscando un lugar donde no sea competencia desleal con otros comercios y ubicándolo donde no haya ventas similares, siempre en diálogo continuo con el Ejecutivo».

Otra de las modificaciones, es que en la anterior se solicitaba a los carros de choripanes que se movilizaran durante el día, parte que en la nueva se sacó teniendo en cuenta que ya están fijos y que además tienen su propia bajada de luz. También se quieren establecer arterias o zonas específicas, pero dependen de cada ejecutivo, por eso este proyecto no estipula cuáles.

El relato de la encargada de un carro

Por su parte, Liliana Loyola, de Gurmen Carro, ubicado sobre Ruta 5, a metros del Crucero de Alta Gracia y de Plaza Lalahenes, contó a RESUMEN que mantiene las condiciones de limpieza del lugar, «tenemos bajada de electricidad propia y en condiciones, un matafuego ya que no deja de ser una cocina, agua para cocinar y lavar los productos, la higiene en la mercadería, guantes para cocinar».

Sobre qué debe abonar a la Municipalidad de Alta Gracia, detalló que se abona un impuesto municipal y el servicio de EPEC, ya que cada carro tiene su medidor propio. Con respecto a la cantidad de carritos de comida que hay en la ciudad, dijo: «Yo conté de 15 a 20 carros y no he visto que se hayan instalado carros por la noche sin autorización sobre la Ruta 5, de otras ciudades. Estábamos en gestiones de traer otro carrito pero aún no hay novedades sobre el tema». La gastronómica contó que los interesados deben presentar la solicitud y luego es la municipalidad el ente que determina en que sector público se puede instalar.

En relación a su historia particular, narró: «Siempre me dediqué a la gastronomía, siempre trabajé para terceros y desde hace ocho meses empecé este emprendimiento. Es muy bueno ser mi propio jefe, manejar mis tiempos, si bien no es todo color de rosa. Trabajamos de martes a domingo al mediodía y de viernes a domingo por la noche también. Cuando arranque la temporada, será todo el día. Es una buena opción, una buena salida laboral».

Como conclusión, se debe avanzar en una nueva propuesta que abarque a todos los carros con sus distintos tipos de venta, sin perjudicar al comercio ya instalado, en un marco regulatorio que tenga en cuenta las particularidades de los carros y de la ciudad.