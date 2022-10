Franco «La Chancha» Linares y su increíble transformación: «Hace 10 meses volví a nacer»

Dicen que nada se logra sin esfuerzo y perseverancia y, sin duda, Franco Linares es un claro ejemplo de ello. «La chancha Linares» como lo conocen en su Alta Gracia, perdió mas de 100 kilos en tan solo un año y no fue por arte de magia, sino por puro empuje y dedicación.

En diálogo con RESUMEN, este joven inspector bromatológico del Municipio, contó su admirable experiencia y si bien se define como un «afortunado», asegura que tuvo sus altibajos que lo llevaron a querer tirar la toalla en mas de una oportunidad. «Después de un sacrificio terrible, hoy puedo decir que soy feliz», dijo.

«Todo comenzó en agosto del 2021, iba a hacerlo hace unos 3 o 4 años atrás, cuando apareció un amigo mío diciendo que vaya a averiguar para hacerme la operación, y fui a la primer consulta. Después no volví más, en el momento me asusté, a lo mejor no estaba preparado ya en ese momento pesaba unos 160 kilos y bueno, después de mucho pensarlo, me decidí, me pecharon, arranqué y el 3 de agosto volví a la consulta», inició Linares quien además es super conocido en el ámbito del deporte local ya que dedicó 12 años de su vida a formar equipos de fútbol y campeonatos en Alta Gracia.

Pero solo un mes mas tarde de aquel momento bisagra en que el tomaría una de las decisiones mas importantes de su vida, «la chancha» estuvo a punto de tirar la toalla por algunos problemas personales. En octubre tuvo un nuevo control médico y ahí se dio con que ya había bajado 15 de los 25 kilos que debía perder para poder someterse a una operación de reducción gástrica. Eso lo animó nuevamente y poco tiempo después llegó la noticia de que el 15 de enero de 2022 lo operarían.

«A la semana de darme el okey para la operación y la fecha, me llaman nuevamente para avisarme que se había adelantado la cirugía para el 5 de enero. Los nervios crecían y bueno, ya estaba en el baile (risas) y antes del 10 de diciembre la doctora me llama y me dice ‘Linares, esta todo listo para la operación, te opero en 15 días’, asi que bueno, primero era el 15 de enero, después el 5 de enero y me terminaron operando el 21 de diciembre, fecha que me dijo la doctora que la anote como mi nueva fecha de nacimiento.! Jajaja..!», añadió Linares, narrando toda su experiencia con un gran sentido del humor.

«Desde esa fecha mi vida cambió para siempre y hoy a casi 10 meses después, perdí casi 100 kilos, soy otra persona, como verán, jaja. Me ha cambiado la vida, para todo. Después de un sacrificio terrible, hoy puedo decir que soy feliz, que valió la pena todo el esfuerzo. Ver los resultados es de no creer, me saqué una persona de encima y hago deporte, volvi a jugar al padel, al futbol, salgo a correr, a caminar. Volví a ser feliz», agrega «La Chancha», quien hoy visita a su nutricionista cada tres meses y, según asegura, puede comer «de todo» aunque en poca cantidad porque su estómago es otro.

«Capaz que como como un nene, me lleno ahí nomas», culmina.

Bien por la Chancha, ¡gran ejemplo de superación!.