La joven que denunció a Cristian Pavon por abuso sexual «se arrepintió» y ya no es querellante en la causa

En las ultimas horas trascendió que el futbolista Cristian Pavón le solicitó a la Justicia cordobesa investigue sobre una presunta extorsión en su contra. Esto, relacionado a la causa que lo tiene imputado de «Abuso sexual con acceso carnal» y que instruye la fiscalia de II turno de la ciudad, a cargo del dr Alejandro Peralta Ottonello.

Ya en 2020, «Kichán» aseguró que su representante deportivo había recibido mensajes de whatsapp a través de los cuales le pedían una suma de 400 mil dólares a cambio de que no lo denunciaran de abuso sexual. En ese momento, el jugador oriundo de Anisacate, le restó importancia a las advertencias pero a los pocos meses dicha denuncia se hizo efectiva.

Marisol Doyle, una joven médica de Anisacate, acusó a Pavon de haberla forzado sexualmente en una fiesta en la que ambos habían coincidido en Villa la Bolsa. Su denuncia llegó a los medios nacionales y al jugador le fue impedido salir del país hasta tanto avanzara su situación procesal. En tanto, el deportista afirmó que el contenido de esa presentación era falso porque no cometió el hecho del que se lo acusa. Reconoció, a su vez, que había estado con amigos en la fiesta donde la supuesta damnificada dijo que ocurrió el abuso. Según explicó luego, había llegado allí por por invitación de un amigo. Pero afirmó que jamás tuvo ningún tipo de comunicación con ella.

¿Arrepentimiento?

Lo cierto es que mientras la fiscalía local avanza en la toma de testimonios, con Pavon imputado, se supo que la causa está sin querellante particular; algo verdaderamente sorprendente. Por alguna razón, Doyle y sus abogados renunciaron a la querella y la misma denunciante habría pedido expresamente que no la convoquen mas en la causa que ella misma inició; demostrando que ya no tendría interés o voluntad en llevar el caso contra el exBoca. ¿Por qué?, no se sabe, aunque no deja de llamar la atención el cambio de actitud de la joven que había amenazado a la familia Pavón con «no tener piedad».