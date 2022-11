Sofía Gallerano, la altagraciense que creó el antifrizz de fernet que es furor en el país

Si de revolución capilar se trata, sin duda, el antifrizz de fernet creado por Sofía Gallerano, hoy va en punta. Y es que esta novedad que surgió de una charla entre hermanas hoy se vende en el país y las llamadas, para fortuna de la joven, no paran de sonar. «Desde que Euge Quevedo promocionó mi producto tengo mas de mil mensajes sin responder. La Cordobesa es un antifrizz libre de formol y eso también es una particularidad, es cero formol y está compuesto por mucho, mucho fernet», inició la joven altagraciense quien desde que la voz femenina del grupo La Banda de Carlitos, Eugenia Quevedo, promocionó su producto, es furor.

«Cuando conocí a Euge me quedé impactada por la calidad humana de ella. Me recibió muy bien, fuimos a visitarla y llevarle de obsequio nuestro producto cuando se presentó aquí porque soy muy toca puertas. Después ella hizo un video en vivo probando mis productos, mencionó mi marca y desde entonces tengo mil mensajes sin responder», añadió Sofía quien ya ofrece sus productos en diferentes salones y peluquerías a nivel nacional.

¿Cómo surgió la idea de La Cordobesa?

Sofía se describe como alguien inquieto que siempre está innovando. Increiblemente, ella no es peluquera, su hermana sí lo es y cuando le contó sobre la idea de fusionar fernet con nutrientes para el cabello, ésta no lo podía creer. «Estabamos en mi casa las dos y le dije ‘voy a hacer algo que va a cambiar todo, algo que va a caracterizar a la mujer pero también a mi ciudad porque yo amo Alta Gracia y Córdoba, entonces le dije ‘voy a hacer una nutrición con fernet’, ¿me estás cargando? me dice, (risas) y ahí empezó todo».

La Cordobesa llegó incluso a manos del mismo gobernador Juan Schiaretti y es que se trata de un producto apto tanto para hombres como para mujeres, embarazadas y hasta niños. «A él le gustó el diseño, tiene la bandera de Córdoba, le gustó la etiqueta y se puso muy contento», añadió.

El antrifrizz está hecho principalmente a base de fernet, también contiene agentes hidratantes como agua de rosas, aceite de argán y activos antifrizz. La marca ya se vende a nivel país con puntos de venta en Mendoza, Catamarca y en ciudades como Villa Dolores, Unquillo, Santa Rosa y Villa General Belgrano.

A «La Cordobesa» la encontras por instagram en Sg Cosmética Capilar.