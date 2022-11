¿Cómo está hoy Héctor Rossi?, el abuelo hallado atado en el Sanatorio y cuyo caso fue viral

El caso de Héctor Rossi, sin duda, fue uno de los mas trascendentes de este 2022 en la ciudad. Un abuelo de 80 años que era hallado atado con cadenas y en mal estado de salud en una habitación de donde estaba internado con neumonía: en el Sanatorio Alta Gracia.

Ni bien la familia se encontró con la tremenda escena, y en medio del dolor y la impotencia, realizaron un video que en cuestión de minutos se volvió viral y, el repudio no tardó en llegar.

Con la intervención del Municipio, el abuelo fue trasladado de ese nosocomio hacia la Clínica Velez Sarfield, en donde permaneció internado hasta principios del mes de diciembre. En medio, y a la denuncia penal que la familia Rossi había radicado contra las autoridades del Sanatorio por abandona de persona y maltrato, salieron a la luz otras tantas que había contra el mismo nosocomio y cada uno de los casos se visibilizaron en un escrache realizado en la puerta del lugar. Del otro lado, el Director de la institución, Raúl Gil, hizo una contradenuncia y acusó a la familia del octogenario de violar protocolos, entre otras cosas.

A cinco meses del hecho, RESUMEN dialogó con Walter Rossi, hijo de Héctor , quien contó detalles del estado de salud de su padre, a la vez que enfatizó que va a seguir hasta el final para que esto «no quede en la nada».

«Gracias a Dios hoy mi papá está bien, camina con su andador, come por si solo y por suerte después de todo lo que pasó, está saliendo. Con decirte que si fuera por el, se pone a trabajar conmigo en el taller», sostuvo entre risas Walter, resaltando la admirable fuerza de voluntad del hombre cuya postal hace solo cinco meses, erizaba la piel.

El hombre, manifiesta que su padre ha tenido neumonía en varias oportunidades, aunque la última y en la debió ser «rescatado del sanatorio» fue la mas invasiva. «Él vive con mi mamá y nosotros lo sacamos a caminar, mi idea es sacarlo cada vez a que camine un poquito mas lejos pero realmente está bien. Incluso ayer nos comimos una picadita», añadió.

Sobre la causa

Para Walter lo que sucede con el Sanatorio y las múltiples denuncias que tiene, «es todo política». «Con todas las denuncias que tiene ese lugar debería estar cerrado hace rato, ¿a cuánta gente habrán matado allá adentro?, no se entiende porqué sigue abierto», expresó el hombre, a la vez que remarcó que tanto él como su madre quieren llegar a la verdad.

«La próxima semana me reuniré con el Dr Nayi para saber cómo está la causa, si se avanzó o no en algo porque esto no puede quedar en la nada. Del tema en la familia se habla poco pero mi mamá está interesada en que salga a la luz, no es una cuestión de dinero, es una cuestión humana», agregó.

En este contexto, es preciso mencionar que RESUMEN dialogó con el reconocido abogado cordobes que lleva adelante la querella, Carlos Nayi, y èste, sin brindar mayores detalles, dijo que «la causa está para resolverse» y que «se han recolectado gran cantidad de pruebas». Por su parte, desde la fiscalía que instruye, informaron que «están en trámite las pericias médicas».