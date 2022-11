«No seré candidato a intendente, con mis 25 años sería una irresponsabilidad»

Mariano Vera Ternasky, Presidente de la Coalición Cívica ARI del Departamento Santa María y 1° Suplente del Tribunal de Cuentas por la mayoría, dialogó con el equipo de «Todo Pasa» Formato sábado.

Sobre sus comienzos, contó: «Me afilié en el 2018, sin embargo la sigo a Lilita (Carrió) desde el 1.8% en el 2011, cuando estaba en tercer año de la secundaria. Fue el primer partido fundado por una mujer y es el único que está a la vanguardia, para luchar contra el narcotráfico y la corrupción».

Con respecto al liderazgo indiscutible de Lilita Carrió y a la formación o no de nuevos líderes, dijo: «La CC tiene cuadros, Gregorio Hernández Maqueda, los diputados nacionales Mariana Subik, Pablo Oliveto, Mariano Ferraro, ¿cómo se hace? Cuando tenés ideas claras y posturas en todos los temas, los liderazgos se forman y persisten.

Lilita se ha corrido de debates para dejarle lugar a otros. Renunció a su banca. Nunca ocupo cargos partidarios dentro de la CC».

A nivel nacional, de cara a las elecciones del 2023, manifestó: «Actualmente en Argentina estamos pasando una crisis económica insoportable y política sin precedentes. En este contexto tiene una gran responsabilidad juntos Por el Cambio: la lista debe ser conformada con honestidad, sin mezquindades y sin pacto con el Frente de Todos. Si llegara a ser así, la CC está lista para presentar su propia lista. No hay grises: o es blanco o negro. Hay que jugar a fondo para ganar el gobierno nacional».

Sobre la reunión entre Macri y Martín Llaryora, opinó: «Me parece un espanto lo de Macri. No valora el esfuerzo de los dirigentes de JXC de Córdoba. A los cordobeses no nos gusta que vengan desde Buenos Aires a decirnos que hacer».

Particularmente sobre las próximas elecciones, dijo: «HXC no tiene candidato para la intendencia de la Capital y los que tiene, no le dan los números. Nosotros tenemos una dupla marketinera. Córdoba tiene una particularidad: es anti kirchnerista. Eso es bueno y es malo porque el cordobés se va hacia donde le pueda ganar al Kirchnerismo, sea quien sea el candidato».

Y agregó: «Llaryora tiene que dar explicaciones sobre el narcotráfico. La política del PJ está íntimamente relacionada con el narcotráfico. Bernarte fue víctima de un atentado por este tema».

Con respecto al rol de la Coalición Cívica ARI dentro de JXC, relató: «Por nuestra parte, Carrió mantendrá reuniones con Juez y De Loredo. Apoya el triunfo de JXC. El rol de CC será aportar a que las instituciones de Córdoba se fortalezcan y tenemos algunos proyectos como la derogación del foro anticorrupción, que sólo condenó a siete personas en 20 años, la Ley Orgánica de Tribunal de Cuentas, terminar con las agencias, que son los inodoros financieros. También podemos aportar desde la gestión, como sucede en Villa Carlos Paz, por lo tanto podemos ocupar lugares legislativos y ejecutivos».

En relación cómo viene la relación de los partidos que integran Juntos por el Cambio, expresó: «Veo maduración en Luis Juez, desde las Paso del 2021, veo trabajo mancomunado y serio. He participado de todos los actos de JXC. No avisoro una ruptura. Seguramente habrá algún tironeo pero es lo normal. Estamos pidiendo que den las fechas de elecciones. Más de junio no va a pasar. Hemos madurado en cuanto aconsesuar la formación de las listas. Pienso que uno debe ser candidato a gobernador y otro a intendente. No debemos desperdiciar a ambos en una sola jurisdicción, ya que el PJ está muy dividido».

«Creo que la elección provincial va a influir en la local, sin embargo Alta Gracia siempre tiene una cuota de independencia. No seré candidato a intendente, con 25 años y muy cerca de recibirme de abogado sería una irresponsabilidad de mi parte llevar adelante semejante responsabilidad» declaró sobre las elecciones municipales.

Sobre el Tribunal de Cuentas, en el cual él es suplente, aseguró: «Está haciendo un trabajo intachable. Pero debería tener un alto perfil para contarle a la gente lo que está pasando. No hay que desperdiciar la oportunidad. Yo le daría mayor calibre político».