22 mil dólares deben juntar para el tratamiento de Delfina

Tenía turno para el mes de diciembre y consiguieron que se lo adelantaran para noviembre: «Lo bueno es que nos respetan el precio, lo malo es que es en dólares».

Han organizado dos sorteos, uno de una camiseta de Belgrano y de una de Talleres, ambas firmadas por los jugadores. En el otro sortearán distintos electrodomésticos: un equipo Sony Muteki, una Pc All in one Positivo BGH, una torre parlante Panasonic, un estabilizador Osmo DJI 3, una cava de vinos y muchos premios más. El bono contribución tiene un valor de 1000 pesos. Se puede comprar a través de transferencia bancaria o podés llegarte al local, ubicado en Roberto Saieg 53, en barrio Cámara. El número de Alejandro es 3547 575830.