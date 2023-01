«Todos por Nacho»: la familia sortea su propia casa para poder costear un tratamiento en México

Ignacio Pereyra (18) protagonizó un grave accidente que lo dejó con graves secuelas neurológicas, cuando en mayo del 2022 circulaba a bordo de una motocicleta y chocó contra un taxi en avenida del libertador. Desde entonces, el joven tuvo muchos altibajos y hace pocos días había sufrido una nueva descompensación que obligó a su familia a reinternarlo en el Hospital de Urgencias.

Así mismo, la buena noticia es que Nacho está estable y evidentemente sus ganas de vivir siguen intactas. La familia ya había tomado la decisión de que retirarlo de la clínica de rehabilitación neurológica de Tanti, donde el joven permaneció internado varios meses, debido a su estado emocional. Hoy, la esperanza está puesta en un viaje a México, el cual puede mejorarle notablemente su calidad de vida.

«Su parte emocional no estaba jugando a favor, él ya no estaba respondiendo a sus terapias y no queríamos correr riesgos de que entrara a una depresión. Incluso últimamente cada vez que nos despediamos él se ponía muy mal, por eso se tomó la decisión de sacarlo; sumado a que costear los gastos de la clínica era cada vez mas difícil, el costo mensual era casi de un millón de pesos y cada análisis o hasta el material descartable teníamos que costearlo aparte, era muy difícil sostenerlo», explicó Cintia, la mamá de Nacho, en diálogo con RESUMEN.

La decisión de sortear su propia casa

En este marco, en las últimas horas la familia de Nacho tomó una decisión mas que importante y sumamente esperanzadora y lanzaron el sorteo nada mas y nada menos que de su propia casa. El objetivo es poder viajar a México para que el joven realice un tratamientos de células madres, el cual pueda mejorarle su calidad de vida.

«Decidimos sortear nuestra casa para poder costear los gastos del tratamiento. Estamos en contacto con una clínica de Monterrey, en México, donde Delfi Caponigro se trató con células madres y está esa posibilidad. La decisión está, solo tenemos que lograr el paso de que Nacho pueda desvincularse de su traque para poder enfrentarse a un viaje largo y bueno, esperamos poder reunir el dinero que necesitamos», agregó Cintia.

La casa se sortea el 9 de julio y el valor del número es de $3.000 pesos. «Hicimos algunos grupos para poder vender los números y como incentivo para que nos ayuden se va a pagar 200 pesos por cada numero que la gente venda, esperamos que la gente nos ayude», agregó la mujer.

Para adquirir la rifa pueden contactarse a los teléfonos: 3547 630079 – 3547 540329. También se puede hacer aportes al CBU: 0110109230010925541729 – ALIAS: NACHO.TE.AMAMOS