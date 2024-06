A 24 años de la muerte del Potro Rodrigo, Patricia Pacheco dio un conmovedor testimonio

El 24 de junio marca otro aniversario conmovedor para todos en el mundo artístico, pero sobre todo para Patricia Pacheco, la ex esposa de Rodrigo Bueno, conocido como El Potro, quien falleció trágicamente en un accidente automovilístico en el año 2000.

Pasaron 24 años de aquel doloroso momento, y en el marco de este nuevo aniversario, Patricia compartió su profunda emotividad sobre cómo vive este día tan significativo: «24 años es un montón de tiempo pero lo digo siempre: para mí es todos los días, todo el día. A veces descanso un poco porque también tengo mi vida, pero cuando llega esta fecha es bastante heavy para mí emocionalmente».

Pacheco agregó que la carga emocional es aún mayor para su hijo Ramiro, hoy de 27 años, quien estaba presente junto a ella y Rodrigo aquella trágica noche. «Ayer ya estaba mal y hoy también. Cuando me levanté le pregunté cómo estaba y está cansado emocionalmente, es un montón», reveló, destacando el impacto continuo que tiene la pérdida del cantante en su familia.

Además, describió cómo viven con su familia este aniversario de la pérdida del ídolo cordobés: «No hacemos ningún homenaje, pero es como que entre nosotros nos conectamos emocionalmente de una manera muy intensa. Como una forma de estar con él y tenerlo presente».

«Me canso porque estoy grande y me angustio. Son 24 años con esto y la verdad es que también me cuesta más. Me cuesta emocionalmente. No tengo reparación ni la voy a tener», confesó Patricia quien asegura que para ella también es una fecha importante personalmente ya que un día como hoy volvió a nacer dado que se salvó de la muerte en ese trágico accidente.

Sin embargo, a pesar del lindo recuerdo que tiene sobre su ex esposo, Pacheco reveló que la relación con los Bueno está marcada por tensiones familiares no resueltas: «Contención por el lado de Beatriz o de Ulises no tuve nunca. Jamás tuve contención de ninguna manera. Tuvimos nuestros encuentros pero es como que no funciona, no avanza. Ulises hace su vida».

«Es triste porque independientemente de que sea Rodrigo, a todos nos afecta que los vínculos familiares sean de esa intensidad negativa y que lejos de ayudar te quieran destruir», agregó Patricia.