“A 30 días del paro seguimos esperando y no tenemos aún una respuesta favorable”

El paro de transporte lleva poco más de 30 días y los choferes, desde ese entonces, solo cobraron el 70% del mes de marzo y entre el 60 y 70% del mes de abril. Esta mañana unos 70 trabajadores protestaron en la Terminal de Ómnibus por el pago total de sus sueldos y Pablo Miralles, delegado de Sarmiento y miembro de la comisión de AOITA dialogó con la 88 y explicó que “hace 6 días que nos concedieron la mesa de diálogo”.

Miralles también aseguró que “desde el Gobierno nos dicen que no pueden poner más dinero y los empresarios tampoco porque no hay prestación de servicio”. La realidad que explica Miralles es que los choferes quieren cobrar su sueldo, lo cual es “algo justo”.

Por otro lado, el delegado también hizo hincapié en el discurso de los gobernantes que piden que no se utilice el transporte público y comentó: “se ve que no les importa que no haya servicio”.

La reunión durará hasta el mediodía aproximadamente y tendrá como fin comunicar a los choferes lo que se está negociando en la mencionada mesa de diálogo.