A 45 años de su debut en el país, Sting regresa a Argentina

El icónico músico británico Sting, exlíder de la banda The Police, volverá a pisar suelo argentino el 23 de febrero de 2025 para ofrecer un concierto inolvidable en el Movistar Arena de Buenos Aires. La preventa de entradas, exclusiva para clientes de BBVA Mastercard, se activó este jueves 26 de septiembre, mientras que la venta general estará disponible a partir del viernes 27 de septiembre, ambas a las 10 de la mañana.

Con su tour «Sting 3.0», el legendario artista repasa su vasta trayectoria tanto como solista como con The Police, acompañado por un destacado trío musical conformado por el guitarrista argentino Dominic Miller y el baterista Chris Maas. Este formato íntimo permitirá a los fans disfrutar de versiones únicas de sus grandes éxitos, que incluyen temas memorables de todas sus etapas musicales.

Las entradas para el show comenzarán en los $130.000 (más costos por servicio), lo que convierte a este evento en uno de los más esperados del calendario musical argentino para el próximo año. Se espera una alta demanda, ya que el artista británico es conocido por atraer multitudes cada vez que se presenta en el país.

Este sin dudas es un regreso marcado por la nostalgia y los éxitos. La relación de Sting con el público argentino comenzó hace más de tres décadas, cuando el artista se presentó por primera vez en el país en 1987. En diciembre de ese mismo año, Sting hizo historia al convertirse en el primer músico de rock en llenar el Estadio River Plate, marcando un antes y un después en los conciertos de rock en Argentina. Desde entonces, ha regresado en múltiples ocasiones, siendo su última visita en 2017, cuando presentó su disco «54th & 9th» en el Hipódromo de Palermo.

Este nuevo espectáculo promete revivir los mejores momentos de su carrera, tanto con The Police como en su faceta solista. Con una trayectoria que abarca más de 40 años, Sting ha consolidado un legado indiscutible dentro de la música. Clásicos como «Roxanne», «Message in a Bottle», «Every Breath You Take», junto con éxitos de su carrera solista como «Englishman in New York» y «Fields of Gold», forman parte del repertorio que el público podrá disfrutar en su presentación de febrero.

Pero el 23 de febrero de 2025 marcará una nueva oportunidad para los fanáticos argentinos, ya que podrán disfrutar de un espectáculo inolvidable de la mano de Sting. Con un repertorio que recorre los éxitos más icónicos de su carrera, este concierto en el Movistar Arena será una celebración tanto de su música como de su legado.

Los fanáticos de todas las edades podrán revivir las canciones que han acompañado generaciones y vibrar con la energía de uno de los músicos más respetados y admirados de la historia del rock. La expectativa está en su punto máximo, y todo indica que este show será una de las grandes citas musicales del próximo año.