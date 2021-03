A 5 días de las internas, Claudia Cuffa pidió licencia como Presidenta de la UCR

Claudia Cuffa actual Presidente de la Unión Cívica Radical del Departamento Santa María, pidió licencia a pocos días de las elecciones internas que se llevarán a cabo el próximo domingo 14 de marzo.

La razones sería de índole personal, por 15 días y por un gran desgasto.

Por otro lado, habría trascendido un enojo de parte de la ex Jefa Comunal de Villa San Isidro, por el armado de la lista departamental del “consenso”, que tendría a Nelson Luján a la cabeza y lugares para congresales de Marcelo Jean, Amalia Vagni y Manuel López, de Despeñaderos.

Frente a ese panorama Cuffa habría decidido dar un paso al costado de la Presidencia sin que aún haya precisiones ni confirmaciones.

Entrevistada en la 88.9 Cuffa aseguró:

“Anoche tuvimos reunión tres sectores, Unidos por el Cambio, Convergencia y Sumar. Logramos llegar a la conformación del departamento con Nelson Luján, que es lo que pretendíamos de Unidos por el Cambio.

Estoy conforme con el armado aunque hace muchísimos años que veníamos peleando por un congresal pero no hay apertura. Trascendió el enojo, pero no es la causa. Unidos por el Cambio mantuvo la presidencia departamental. Confluencia es el sector que más avanzó, pero no hay enojo”.

Debería en este panorama, asumir Iván Ruano, ex concejal de Despeñaderos, que hace unas semanas atrás difundió una carta abierta fundamentando las razones de un alejamiento de la contienda interna, en todos los ámbitos, provinciales, departamentales y locales.

Entre otras fuertes reflexiones, Ruano había asegurado “Mi decisión maduró luego de las numerosas peleas intestinas entre amigos, colegas y compañeros y ruta con quienes no solo hemos soñado, sino más bien tratado de construir una sociedad mejor, parados siempre en la convicción de que estábamos dispuestos, preparados y capacitados para gobernar”, remarcando un profunda decepción frente a todo el panorama.

Consultado al respecto de la licencia de Cuffa, Ruano adelantó: “Si el Comité mi notifica de una renuncia o una licencia de Cuffa por lo que queda del periodo, asumiré por es mi responsabilidad como Vicepresidente. Pero no voy asumir por 15 días y además a días de las internas por caprichos o diferencias individuales. La UCR no está para eso. Es parte de mis cuestionamientos a la situación y la peleas que no aportan nada a nuestro partido”.

Recordamos que en un primer momento se presentaron dos listas, una que contaba con el aval y el sello de la misma Claudia Cuffa, candidata a Vicepresidenta Provincial por Córdoba con Todos en la alianza con Sumar, que tiene como representantes a Amalia Vagni y Leandro Morer.

Del otro lado, la lista de Convergencia, con Abra “Chochi” Molina y Jonathan Asúa como Vice y como congresales, lugares para Marcelo Jean, representantes de Mario Negri y un “reservado” a la espera de Amalia Vagni en caso de que se cumpliera el acuerdo ya sellado.

La importancia de la unidad, por lo menos departamental, garantizaría el apoyo en Alta Gracia de Amalia Vagni a la lista de Germán Rodríguez, que competiría con el aval además de Roberto Brunengo contra Compromiso y Renovación de Martín Barrionuevo, Magalí López, Maximiliano Capdevila, y Marcelo Alisio entre otros que logró participar en representación de Convergencia (la lista oficialista provincial cuyo candidato Carasso representa a Mario Negri y Ramón Mestre) y que cuenta con el apoyo de la Legisladora Marisa Carrillo y del Concejal Marcelo Jean.

Caso a parte, Leandro Morer que, no participaría activamente en la contienda local, limitándose a lo provincial.