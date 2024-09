A días de su regreso, Susana Giménez grabó un sketch con la Selección Argentina

A pocos días de su gran vuelta a la televisión, Susana Giménez grabó el sketch de apertura del programa con integrantes de la Selección argentina en el predio de la AFA. Lo hizo en el rol de Susana Spadafucile, junto a los campeones del mundo Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, acompañados de Claudio Chiqui Tapia.

Tras cinco años alejada de la pantalla chica, la diva sigue trabajando en los detalles para su regreso a Telefe, programado para el domingo 15 de septiembre. En ese contexto, este miércoles 4, tuvo una intensa jornada de grabación de la que participaron distintas figuras, entre ellas, los actores Nicolás Vázquez, Jorgelina Aruzzi, Peter Lanzani; los humoristas, Yayo Guridi y Julián Kartún en el personaje de Caro Cardíaco; y los periodistas deportivos Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt. También se sumaron Sebastián Estevanez, Damián Betular e Iván de Pineda.

La filmación se hizo esta semana, aprovechando la fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026. Así la cosa, la histórica conductora pasó por el predio “Lionel Andrés Messi” y sorprendió a más de uno. “Tanto Susana como el elenco fueron muy bien recibidos en la AFA. Grabaron durante todo el día y, en el medio, hicieron un ‘parate’ para almorzar juntos. La pasaron bárbaro. Todo bajo la supervisión de Chiqui Tapia, que fue el gran anfitrión”, explicaron.

Además, Jorgelina Aruzzi contó algunos detalles del rodaje. “Fue una experiencia super divertida. Susana haciendo comedia es muy divertida. Fue un día intenso, pero la pasamos increíble: los jugadores son re copados. Yo no conocía a la AFA, así que, estuvo buenísimo. Todos los que participamos fuimos para divertirnos un rato con ella y con los jugadores, nos reímos un montón con Nico Vázquez, Peter Lanzani y con Caro Pardíaco. Fue muy divertido”, dijo.

En sintonía, el periodista Pablo Giralt agregó: “Fue una experiencia espectacular. Susana está muy contenta y muy motivada y enchufada con su regreso. El sketch es muy futbolero, muy de la actualidad con Argentina. Ella siempre ha sido muy cálida con nosotros. Ya habíamos estado juntos en la Copa América, vino en la previa a un partido en Miami y ahora nos reencontramos acá”. Su colega, Juan Pablo Varsky, también aportó lo suyo y destacó “la humildad” de la diva. “Te hace sentir un par. Es la número uno”, dijo y también recordó la vez que la vio en Miami.

“Con Pablo ya habíamos estado con ella en un vivo antes del partido de Argentina-Perú. Me acuerdo de que Susana entró en el Hard Rock Stadium y la gente la saludaba. En ese sentido, nos convocaron porque el sketch tiene muchas cosas futboleras. La toma salió de una, fue realmente fabuloso improvisar con ella, con Nico Vázquez y con Jorgelina Aruzzi, que son dos actorazos. Después, obviamente, nos sacamos fotos. Yo tengo la mía con ella, la cual presumí en un grupo de fútbol y con mi familia. Es algo de lo que no me voy a olvidar en mi vida: haber participado de un sketch con Susana Giménez, encima en el sketch legendario”.

En sus clásicos sketchs, y durante más de una década, Susana interpretó al personaje de Susana Spadafucile junto a Emilio Disi, en el rol de Mariano Garipetti, y la participación de actores invitados. En sus primeras temporadas el número fue escrito por Hugo Sofovich, pero tras su muerte, se dejó de hacer. “Cuando falleció Hugo, en 2003, se perdió un gran autor de humor. Se le ocurrían cosas increíbles, con remates impresionantes. Yo hacía el sketch de ‘Susana Spadafucile, lo escribía él, y con su partida ya no fue lo mismo. Igual que con la muerte de Emilio, sin él no se podía seguir”, contó la diva en un reportaje con la Revista Viva.

Aunque por ahora la apertura es una incógnita, Susana volverá a este personaje y hará de “masajista de los jugadores” y va a transgredir algunas normas. “En nuestra caracterización, con Pablo (Giralt) no tuvimos que tratarla bien, sino al revés, porque estaba haciendo algo que no se puede”, contó Juan Pablo Varsky a este medio sobre el sketch que se verá en el regreso de la diva de los teléfonos.