A dos meses de su separación de Cazzu, Christian Nodal se casó con Ángela Aguilar

Christian Nodal y Ángela Aguilar fueron unas de las parejas más sorpresivas de este 2024. A solo un mes de culminar su relación con Cazzu, el cantante mexicano decidió intentar nuevamente con Aguilar, una de sus amigas íntimas.

“Ahora me encuentro viviendo una experiencia preciosa con una mujer que amo, con un amor que tardó tantos años para que se diera lo que está pasando, y lo estamos disfrutando. Estamos viviendo la experiencia”, destacó el cantante al confirmar su relación en la revista HOLA.

Ahora bien, luego de diversos rumores sobre su relación, los cantantes decidieron revelar el nuevo gran paso en sus vidas: se casaron en una íntima ceremonia.

En el programa “El Gordo y La Flaca” (un ciclo televisivo parecido a Intrusos, pero en México) aseguraron que los artistas habrían contraído matrimonio, según destacó el periodista Gustavo Méndez.

Tras la repercusión de los videos, los cantantes decidieron confirmar la noticia en sus redes sociales. A través de unas fotos de ambos dándose un beso, la pareja selló el 24 de julio como su fecha de bodas. “24.7.24″, escribieron en sus cuentas de Instagram.

La boda se celebró en la hacienda San Gabriel de las Palmas. La misma queda en el estado de Morelos, a orillas del lago de Tequesquitengo (México). Para la celebración, solo 45 personas tuvieron la posibilidad de asistir. Entre ellas, Marc Anthony y su esposa Nadia Ferrera, quiénes habrían sido padrinos de los recién casados.

Desde otro punto, la joven de 20 años habló hace unos meses sobre su relación con Nodal. En este sentido, expresó que quiso que su relación fuera pública porque venía de una familia muy conocida en el rubro.

“Soy la hija de Pepe Aguilar y la nieta de Flor Silvestre, y si algo me han enseñado es que tu verdad hay que vivirla, tu amor hay que cantarlo y yo he sido muy privada porque he recibido muchas críticas en el pasado y también porque así han vivido mis papás su vida”, destacó la joven en la revista mexicana “Quién”.

Finalmente, respecto a los rumores de un posible matrimonio e hijos, la cantante fue tajante al negar estos escenarios. Asimismo, determinó que no buscaba tener alguna cualidad en su relación.

“No me cases ni me embaraces todavía, por favor. Yo no busco tener cualidades en mis relaciones, busco tener cualidades como artista y como persona”, cerró la artista.