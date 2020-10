A los 77 años, murió el actor y comediante Hugo Arana

El actor Hugo Arana falleció este domingo a los 77 años, informó la Asociación Argentina de Actores.

“Con gran pena despedimos al compañero actor Hugo Arana. En su prestigiosa trayectoria en cine, teatro y TV ha sido respetado y querido tanto por sus pares como por su público. Acompañamos en este triste momento a su hijo Juan, a sus familiares y seres queridos”, publicó la entidad en Twitter.

Días atrás, Arana, quien se encontraba internado en un sanatorio porteño por un accidente doméstico, había confirmado que había sido diagnosticado con coronavirus.

“Me hicieron el hisopado y apareció el virus, pero de la manera más liviana, porque no me falta el aire, no tengo dolores”, había contado en una entrevista radial.

En relación a su profesión, en la serie “Vecinos en guerra”, de Telefe, Arana personifica a Ramón, el jefe de una banda de actores farsantes que llegó a un barrio privado para ayudar al personaje de Mike Amigorena a recuperar un viejo amor.

Arana ganó popularidad a partir de 1972 cuando interpretó una serie de comerciales de vinos en los que hacía de un padre ante la llegada de un hijo a su matrimonio.

A partir de entonces se destacó en distintos papeles cinematográficos, como el que cumplió en la primera ganadora argentina del Oscar, “La historia oficial”, de Luis Puenzo, y fue parte de los filmes “Un lugar en el mundo”, “Peligrosa obsesión” y “Volver”, entre muchos.

En televisión es recordado por sus dotes de comediante en el envío humorístico de Hugo Moser “Matrimonios y algo más”, donde llevó adelante inolvidables sketchs como “El groncho” y “Huguito Araña”.