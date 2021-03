A los 92 años, murió la madre de La Mona

Este domingo falleció a los 92 años por una insuficiencia cardíaca, Esilda Rufino, la mamá de la Mona Jiménez, quien estaba internada en el Sanatorio Allende de Córdoba.

Esilda vivía en una residencia geriátrica donde se estaba recuperando de una fractura de cadera, otra de codo y una depresión por la muerte de un hijo, un nieto y un hermano en los últimos dos años.

“Tuve un año terrible, si no fuera por mi hijo y su alegría que me contagia apenas lo veo o lo escucho, sería más difícil”, había expresado la mamá de la Mona en una entrevista reciente.

“Es muy emocionante que lo quieran tanto, no hay persona que hable conmigo que no me diga que lo quiere y que tuve suerte de tenerlo”, había dicho, emocionada, sobre el artista en el mismo reportaje.