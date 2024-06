A pocos días del regreso, “House of the Dragon” confirmó su temporada 3

House of the Dragon, precuela de la serie Game of Thrones (Juego de Tronos), seguirá adelante con nuevas intrigas y vertiginosas batallas en su tercera temporada. Con la frase “Continúa la Danza de Dragones”, HBO confirmó la renovación de la serie días antes del estreno de la segunda entrega, la cual llegará a la pantalla el 16 de junio.

La decisión era prevista debido al notorio éxito de la épica producción, que reprodujo la calidad narrativa de la serie principal y atrapó una legión de seguidores atentos a los brutales conflictos en Westeros.

House of the Dragon está basada en el libro Fire & Blood de George R.R. Martin, y se ambienta 200 años antes de los acontecimientos de Game of Thrones. Relata la historia de la Casa Targaryen y su lucha interna conocida como la “Danza de los Dragones”.

Desde su estreno en 2022, la primera temporada alcanzó casi 10 millones de espectadores durante su debut en diversas plataformas, lo que marcó un récord histórico para HBO. Esa entrega logró nueve nominaciones a los premios Emmy, con una victoria en la categoría de Mejor vestuario en una serie de fantasía.

Francesca Orsi, jefa de series dramáticas y películas de la compañía, se mostró entusiasta sobre la renovación: “Estamos asombrados por el esfuerzo —del tamaño de un dragón— que el equipo entero ha puesto en la creación de una segunda temporada espectacular, con un alcance y una intensidad comparable solo con su corazón”, y añadió: “No podríamos estar más emocionados de continuar la historia de la Casa Targaryen y ver a este equipo brillar de nuevo en la tercera temporada” .

Mientras se esperan más detalles, los fans de la saga se alistan para observar el punto más álgido de la guerra civil entre “el bando verde” y “el bando negro”. La segunda temporada profundizará en las intrigas y traiciones por el control del trono de hierro, tras el deceso del monarca Viserys.

“Son ocho episodios maravillosos en los que ocurren muchas cosas, y a veces nos cuesta reducirlos a una hora. La decisión de Ryan fue darle un buen comienzo y un buen final, y están repletos de acontecimientos emotivos y visualmente emocionantes…”, adelantó la directora Clare Kilner a The Hollywood Reporter.

Para esta entrega, el público se reencontrará con actores como Matt Smith (Daemon Targaryen), Emma D’Arcy (Rhaenyra Targaryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower), Rhys Ifans (Otto Hightower), Steve Toussaint (Corlys Velaryon) y Eve Best (Rhaenys Targaryen). Además, Abubakar Salim, Gayle Rankin, Freddie Fox y Simon Russell Beale se unen al proyecto con nuevos personajes.

El primer episodio de la temporada 2 de House of the Dragon se estrena en HBO y Max el próximo domingo 16 de junio. Los siguientes serán lanzados semanalmente cada domingo.