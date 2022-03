Abandono post mortem: ¿Por qué el Hospital tiene una morgue sin cámara de frio?

El dolor después del dolor ante la pérdida de un ser querido se evidencia cuando los actores que deben hacer cumplir ese engorroso y burocrático protocolo post mortem, no lo hacen como debieran, dejando totalmente desprotegidas a las familias damnificadas y, al cuerpo de una persona fallecida librado al azar.

La desidia de vivir en el interior sumado a la falta de recursos elementales contribuyen a ese abandono de persona y eso es precisamente lo que varias familias de Alta Gracia han experimentado en el Hospital Illia. Una morgue sin cámara de frio, ¿es una morgue?, esa es la pregunta.

La muerte trágica del niño que cayó del tractor la semana pasada dejó al desnudo una situación verdaderamente grave. Mas de 17 horas post mortem en una sala común a la eterna espera de que Policía judicial retirara el cuerpo debido a que por orden de la Justicia había que practicarle autopsia. Según los representantes de la familia del pequeño, el retiro se concretó tras las insistentes gestiones que ellos mismos realizaron. «Esto ocurrió el sábado y recién a otro día fue Policía Judicial. A la familia le dijeron que de todos modos podían despedirlo el lunes o martes«, sostuvieron los abogados de la familia ante RESUMEN; enfatizando en la dejadez y falta de respeto que existe tras la muerte de una persona.

El pésimo accionar de Policía Judicial no es nuevo. En mas de una oportunidad este medio ha tenido que cronicar lo angustiante que es para aquellos que han perdido a un familiar en las rutas, tener que ver el cuerpo tendido de sus seres queridos por horas hasta tanto este organismo «de Justicia» se digne a retirarlo. No olvidemos aquel caso ocurrido en Lozada, en donde el padre de una docente fallecida tras un accidente lamentó no haber podido cumplir con la ultima voluntad de su hija de donar los órganos; precisamente por el largo tiempo en que su cuerpo estuvo «tirado» en la calle.

¿El Hospital Illia tiene morgue?, la respuesta del nosocomio

Si bien se sabe que un cuerpo que acaba de fallecer no requiere de frío de manera inmediata, hablar de 17 horas es verdaderamente extremo. Directivos del Hospital Illia desmintieron que el nosocomio no posea morgue, aunque reconocieron que esta no tiene cámara de frío porque «no la necesita».

«La cámara de frio no es necesaria porque nosotros no debemos retener cuerpos en la institución. Si necesita autopsia se lo lleva Policía Judicial, sino se hacen los trámites administrativos para que rápidamente la empresa fúnebre retire el cuerpo. La morgue que tenemos es como una sala común fuera del hospital», explicó la Dra Mariana Garay, Directora del Hospital, a RESUMEN. Y, respecto al caso del niño en particular, opinó que la decisión de los pediatras fue la de dejarlo en esa sala «para que la familia pudiera estar mas contenida».

En síntesis, y a decir verdad, es algo que ocurre en la mayoría de los Hospitales del interior y que no sería difundido si Policía Judicial actuara en tiempo y forma. Algo que casi nunca sucede y que deja en la mira a los actores que deberían tener «una opción B» y un poco de empatía con los recién fallecidos. ¿Puede demorar casi 20 horas en ser retirado un cuerpo y que éste permanezca sin cámara de frio? ¿Quién se hace cargo?.