Abandono: «Todos los días recibimos cinco avisos sobre animales en esta situación»

Hoy en varios países del mundo se celebra el Día Mundial del Perro. Esta efeméride fue creada en el año 2004, motivada por la importancia de estos animales en el día a día de los seres humanos y la necesidad de darle fin al maltrato animal. En honor a su día, Todo Pasa dialogó con Paola Rodríguez, proteccionista voluntaria, quien día a día rescata a animales de la calle y les brinda un mejor lugar hasta el momento de ser adoptados por una nueva familia.

Paola en este momento se encuentra a cargo de 38 rescatados en su hogar, mientras que una de sus colaboradoras, Mabel, tiene 14 animales propios, y Mariana tiene 4 para adopción en su casa. “Nos juega en contra hacer este trabajo, porque nos llegan mensajes de todos lados sobre abandono. Todos los días recibimos al menos cuatro o cinco avisos sobre animales en situación de abandono o maltrato. Ayer traje dos cachorros abandonados en La Perla. Esto es normal para nosotros. La realidad es que estamos cada vez peor. Hay que seguir concientizando en la castración. Alta Gracia cuenta con castración gratuita, que no es poco. Es la única forma de cortar con todo esto: castrando. Todo lo hacemos a pulmón. Organizamos rifas, empanadas, y hay mucha gente que nos colabora. A veces las cosas se me van de las manos, pero no le tengo mucho miedo a la cifra, porque siempre salimos adelante. Se gasta muchísimo no sólo en alimento, sino cansancio físico, el atenderlos, darles cariño”.

La proteccionista tiene una cuenta abierta en la Veterinaria La Argentina, donde hace atender a todos sus rescatados. Todos los animales a su cuidado están castrados y vacunados, y son de todas las edades. Quien quiera colaborar con este grupo, puede comunicarse a través de redes sociales, o llegarse a la veterinaria para brindar algún tipo de ayuda económica. “Sin la ayuda de la gente, esto no sería posible”, finalizó Paola.