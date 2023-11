Abra «Chochi» Molina: «No estoy de acuerdo con los lineamientos a nivel nacional, mi límite es Massa»

La Presidenta de la Unión Cívica Radical del Departamento Santa María, Abra «Chochi» Molina, fue entrevistada por el equipo de «Todo Pasa» en el aire de FM 88.9 sobre el ballotage.

«Hay cosas que nos unen pero muchas más las que nos separan» definió la referente, sobre el quiebre de Juntos por el Cambio y más precisamente sobre el PRO.

Sobre los lineamientos nacionales de la UCR, Molina opinó: «Cada uno es libre de decir y pensar lo que quiera y no seguimos un mismo lineamiento de lo que dice el presidente del radicalismo. Estamos reunidos permanentemente con todos los dirigentes del departamento en línea y yo tengo mi propio pensamiento. El posicionamiento a nivel nacional dice que debemos ser neutrales: ni Gerardo Morales ni Martín Lousteau me representan, a la vista está que se ha demostrado que no son neutrales. El límite de la Unión Cívica Radical es el kirchnerismo y Massa es el kirchnerismo. Tampoco coindimos en muchos aspectos con Javier Milei pero coincidimos con el cambio. Dentro del radicalismo, algunos votarán en blanco, otros votarán a Milei».

Con respecto a los dichos del concejal Ricardo González -quien era parte de Alta Gracia Crece, el Juntos por el Cambio local y hoy está en Juntos por Alta Gracia, la unión entre el PRO y el ARI-, dijo: «Me gusta ponerme los pantalones largos, no voy a votar ni a Massa ni en blanco. Tenemos carne podrida y una no tan podrida. El cambio no es Massa y no me gusta ser tibia. Muchos correligionarios, más de los que creía, opinan como yo. Massa es el límite moral y ético que debemos tener».

La referente también hizo una autocrítica: «Tras el 19, el partido debe ponerse en remojo». «(Mauricio) Macri y (Patricia) Bullrich se equivocaron en ir al toque con un apoyo a Milei. También nos equivocamos nosotros en lanzar ese documento» agregó.

«Como argentinos hemos tenido un montón de errores, no puede ser que el Ministro de Economía con mayor inflación tenga posibilidades de ser presidente» reflexionó.

En relación a la fiscalización, Molina afirmó que aún no han hablado con ninguno de los referentes de La Libertad Avanza a nivel local: «Mi teléfono lo tienen, no me han llamado. Yo no pienso como piensa el Comité Nacional. No han llamado a nadie del circuito».

Respecto a lo que dicen las encuestas, manifestó: «No creo en ninguna encuesta, creo en la desesperación de la gente. Les pido que lo hagamos no por un bolsón o por un subsidio, sino que pensemos en nuestros hijos».

Finalmente contó que con el circuito departamental se reunirán en Rafael García el próximo miércoles y «seguramente emitiremos un comunicado».

Sobre la situación provincial, aseguró: «Córdoba era ´antik´ hasta que ganó (Martín) Llaryora. Dentro del mismo partido hay referentes que se han mudado al massismo. Muchos han dejado al ´Gringo´ atrás».

Sobre su presidencia frente al radicalismo departamental, concluyó: «Creo en la juventud. Me voy de la presidencia sabiendo que siempre estuve, me voy tranquila. No voy a buscar la reelección, fue muy intenso el 2023. Es tiempo de dejarle el lugar a otro. Podría ser el recambio con un jefe comunal. Espero que no haya interna, no estamos en condiciones, debemos acordar y dejar las mezquindades de lado. Me gustaría ser la Presidenta de Alta Gracia. No lo haría por imposición, lo haría por lo que me pidan».

Ante la situación de Marcelo Jean -quien se pasó a Juntos por Alta Gracia- y la de Nelson Luján y Claudia Cuffa -que se pasaron al Hacemos Unidos Por Córdoba-, declaró: «Nunca dejé de hablar con Marcelo Jean. El radicalismo no esta en condiciones de pedir desafiliaciones. Luján y Cuffa se fueron por motus propio. Para mí lo ideal es pedir la suspensión de ficha por un par de años a los que se han ido y Jean debería poder dar explicaciones».