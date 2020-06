Accidente fatal frente al Mami: la familia de la víctima busca patrocinio en el estudio de Morer

En las ultimas horas, familiares de Estela Villarreal, esta vecina de Barrio Lalahenes que perdió la vida en un trágico accidente en Ruta 5 a metros del ingreso al Super Mami, buscó patrocino en el Estudio de abogados Morer- Aurich, a fines de que el caso de Estela no quede en la penumbra y se vislumbren las responsabilidades que hubo.

En diálogo con RESUMEN, el ex Concejal y candidato a Intendente de la ciudad, Leandro Morer, confirmó la asesoría a la vez que anticipó que se encuentran en una etapa inicial. “Lo que tenemos hoy es la firma de la madre y los hermanos de Estela que contratan el estudio y una presentación de querellante de la madre en la fiscalia, aun no ha sido aceptada la querella y de ahí, una vez que accedamos al sumario, vamos a poder dar algunos datos. La familia nos pidió que hagamos todo lo posible para que no vuelva suceder esto y estamos empezando”, afirmó el abogado.

Lo que puede resultar hasta contradictorio, es que Morer, en su función de Concejal de Alta Gracia, fue uno de los que en primera instancia apoyó la instalación del emprendimiento del Grupo Dinosaurio y hoy, en la vereda del frente como abogado querellante, pone a Bugliotti en el ojo de la tormenta.