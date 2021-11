Acosador, violento y… ¡libre!: el calvario de Brenda

Lo de Brenda parece ser una pesadilla que se materializó de la peor manera. La joven vive en Alta Gracia y desde hace tiempo padece el acoso y hostigamiento por parte de un sujeto con quien hace aproximadamente un año coincidió en una fiesta. Esa vez, éste la habría manoseado y dicho «que la iba a violar»; así, tal y como se narra en este escrito. Desde entonces, su vida es un calvario.

Sin embargo, ella jamás se imaginó el alcance que esa obsesión peligrosa podría tener y es por eso que nunca antes lo denunció. Esto, a pesar de que debía escapar de cada sitio en donde lo encontraba y en mas de una oportunidad sus amigos debieron intervenir para protegerla. Hoy, la joven cree que nada fue coincidencia y que él controlaba cada uno de sus movimientos.

Todo se agravó este fin de semana, cuando el sujeto la atacó salvajemente con un caño de metal en inmediaciones de la Plaza de los Inmigrantes, a la vista de varios testigos y hasta de la madre de Brenda. Una verdadera locura que sin duda podría haber terminado en tragedia.

«Este sábado estuvimos en el baile de La Konga con mi mamá y mi novio y a la salida, como a las cuatro y media, fuimos a comprar al kiosco de la Olmos. Ahí estaba este chico comprando. El kiosquero le decía ‘dale andate’, porque estaba muy pesado y mi novio lo empuja diciéndole que nos tocaba a nosotros y ahí este chico se da vuelta y le pega y se agarraron los dos a los golpes», inició la joven en diálogo con RESUMEN.

La riña continuó en cercanías de la Plaza de los Inmigrantes. La pareja de Brenda sospechó de que «Maxi»- así se llama el agresor- podía estar armado y que había ido a buscar algo a su vehículo, entonces le pidió a la joven que se fueran del lugar.

«Yo me volví hacia la esquina, no me fui con él y ahí lo encontré a este chico que venía caminando con un caño de pileta en la mano. Le dije ‘pará flaco que haces’ y me empezó a pegar. Me pegó en la cabeza, en los brazos, por todos lados, si yo no me cubría me mataba. Había personas que estaban viendo todo entonces intervinieron para defenderme y lo salieron corriendo. Nunca me imaginé que fuera a pegarme, yo solo lo fui a parar. Quedé en shock y me dio un ataque de nervios, no lo pensé y salí a buscarlo porque estaba con mucha bronca. Quise levantar mi casco que había quedado en la calle y sentí que me pegó una trompada en la cara y me tiró al suelo. Después llegó mi novio y lo agarró a golpes. Fue cuando llegó la Policía», añadió la víctima.

Lo que vino después es algo confuso. Si bien el sujeto fue aprehendido- aunque según la víctima esto sucedió por insistencia de su madre- a las pocas horas recuperó su libertad «como si nada hubiera pasado». «A mi me llevaron al Hospital, tengo certificado de todos los golpes que me dio y por suerte no fue daño oseo pero si muscular, estoy marcada por todos lados y cuando hice la denuncia le pusieron Lesiones Leves. Después me entero por un amigo que el tipo está libre. O sea ¿qué espera la Policía?, ¿que me mate?», agregó la joven quien solo pide protección.

Lo de Brenda claramente no es un hecho aislado ni circunstancial como puede ser cualquier riña, y eso es lo mas grave. Si bien ella no había antes reportado un hecho tal y ni siquiera denunciado el acoso que sufría por parte de este hombre, había antecedentes de persecución y claro acoso sexual. Y es por eso que ella hoy, y con su verdugo en la calle, pide una orden de restricción.

«Hace algunos meses atrás se lo encontró una amiga y le dijo que me había salvado pero que no me iba a salvar mas y otra vez unos amigos lo insultaron cuando se puso a orinar en el Tajamar mientras me miraba. Un loco. Yo ahora no se que hacer, tengo miedo de salir a la calle porque él sabe que lo denuncié y no hicieron nada», culminó.

(Si sos víctima de acoso o violencia llama al 137, es gratis y confidencial, atiende las 24 horas, los 365 dias del año)