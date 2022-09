Adiós a Lito Díaz: El mensaje del Intendente y demás referentes políticos

Ramón «Lito» Díaz dejó de existir este jueves tras batallar con una larga enfermedad. El reconocido dirigente radical tenía 77 años y se destacó tanto en la politica local como a nivel provincial. Y, ni bien se conoció acerca de su fallecimiento, militantes de diferentes partidos lo despidieron en las redes.

‘Hoy Alta Gracia perdió a un gran dirigente político, ex concejal de nuestra ciudad y por sobre todo un hombre de bien, Ramón Raúl «Lito» Díaz. Mi más sentido pésame a la familia y amigos y un gran abrazo a todos los integrantes de la UCR en este doloroso momento», posteó el Intendente Marcos Torres en sus redes sociales.

Quien también se expresó fue la Legisladora provincial Marisa Carrillo:

«Despedimos a Ramón Raúl «Lito» Díaz, ungrandirigentedelaUniónCívicaRadicalde Córdoba, un hombre que honró sus ideales, la militancia y que supo entender que la política debe estar cerca de la gente más necesitada.

Acompaño a la familia y a los amigos en este dolor por la enorme pérdida que nos atraviesa a todos».

Por su parte, una de las personas que compartió banca en el Concejo Deliberante junto a Lito, Ana Pochettino, también lo despidió:

«Q.E.P.D Estimado Lito Díaz, compartimos tantas cosas, buenas y malas pero siempre tuvimos muy presente nuestros postulados. Te encontrarás con el querido Lalo y con el Pocho Angeloz seguramente no podrán creer algunas cosas, compartimos cuatro años en el Concejo y me enseñaste que la oposición no era el enemigo; tenías tantos amigos peronistas que en este tiempo muchos me preguntaban por vos.Descansa en paz amigo querido. Siempre en mis recuerdos, mis condolencias a su hijo y a Noé González Grima que nunca lo dejó sólo».

La concejal Amalia Vagni, hizo un posteo con la foto del día en que Díaz asumió cómo concejal:

Ese día te tomé juramento como Concejal; de los 4 años que compartimos te hacías sentir en el diario. Después del crujir de esa añeja escalera se escuchaba » un zapatazo Andresito…»(tu mate cocido matutino), persignarse ante ese crucifijo y a escuchar cuanto vecino venía a verte. Si había alguien Solidario ése eras Vos. Una casa, unas zapatillas, una mano tendida.

QEPD Lito….

Un abrazo enorme a José María y a toda la familia

Ucr Circuito Alta Gracia».

Omar Allende, por su parte, fue el primero en despedirlo: «Hoy falleció Ramón Raúl (Lito) Díaz. Legendario dirigente radical de Alta Gracia. Polémico, luchador, amigo y dueño de una sensibilidad social única».