Un buena nueva: ADMA tiene quirófano móvil

«Estamos muy cerca de la castración móvil: se trata de un quirófano móvil que puedea acercarse a los barrios y a otras localidades. Lo estamos armando aún pero debe tener las mismas comodidades que el de la casita» contaron en el aire de «Todo Pasa» de FM 88.9, Carolina Romagnoli, Presidenta de la Fundación Amigos del Mejor Amigo (ADMA) y Pedro Martín, integrante de la misma.

Siguiendo la misma línea, desde la entidad agregaron que van a sumar al séptimo municipio para la castración: «Este año hemos trabajado fuertemente en el asesoramiento y se quiere incorporar Rafael García. Incluso estamos trabajando en Córdoba, somos parte de los 28 entes que conformamos el Ente Consultivo Bio Córdoba».

Sobre la campaña contra la pirotecnia en las fiestas de Navidad y Fin de Año, alertaron que la ordenanza local 9900 está vigente desde 2014 y fue una de las primeras en el Departamento Santa María. «La pirtotecnia afecta no sólo a los animales sino también a las personas con autismo, discapacidad o con enfermedades terminales. No es un capricho comprender al otro, si algo genera sufrimiento en otro no es divertido» manifestaron ambos.

Haciendo un balance del año 2021, expresaron que no han querido sumar voluntarios debido a los protocolos por la pandemia covid19 que afectó al mundo. Pero tienen extras que los ayudan con el paseo de los perros-en un momento fueron los jugadores del Deportivo Norte- y también les colaboran los alumnos de 4° año del ENSAG en la materia «Formación para la Vida y el Trabajo». «Los jóvenes tienen otra mirada y es muy buena la conjunción entre los más antiguos y los nuevos» afirmó Romagnoli.

Días atrás, la fundación publicó el caso de un chimango abandonado en la puerta de la casita y narraron que en total rescataron cuatro chimangos durante este 2021, la diferencia es que éste fue dejado en ADMA casi sin posibilidades de sobrevivir. Solicitaron a la población que eviten este tipo de acciones y que si tienen un animal que lo castren-teniendo la posibilidad de hacerlo en la misma ciudad, por un bono contribución- antes de llegar a una situación extrema como el abandono de gatitosy perritos.