Adri Rescala entre la natación, el running y en un futuro el triatlón

Adriana Rescala no hace muchos meses se incursionó en la aventura en la competencia de Aguas Abiertas, un disciplina que va tomando gran notoriedad tanto a nivel nacional, pero está siendo practicada por muchos atletas de la ciudad de Alta Gracia.

Fue el 2021 donde Adri incursionó por primera vez en la disciplina con un gran impulsor, “fue Juani Leonardi, quien me dijo me animará, nadamos juntos varias veces y me dijo que probara, el me acompañó al dique para entrenar por primera vez, y me largue de cara dura a la primera competencia, me empezó a ir muy bien y tuve varios primeros puestos”.

El comienzo de año del 2022 fue muy positivo para la nadadora de la ciudad en donde logró salir campeona interprovincial de la Federación Cordobesa en donde salió primera en cada competencia que disputó. Además no hay que olvidarse de las competencias de Natura Sport, “es la primera vez que pruebo en la distancia de 3k que también me fue bien en todas, además hice el cierre en una distancia que me gusta como los 5k”.

Pero no todo es natación en la vida de Adriana, siempre va a más y teniendo nuevas experiencias deportivas. Empecé a correr también estuve en algunas competencias de running, en mayo voy a participar de la competencia AG Race en los 12k y tengo muchas de ir a la maratón de Rosario y correr los 21k. En un futuro tengo ganas de hacer triatlón esa es la idea y ver si en el 2023 poder arrancar y sería la única m mujer que hace tría en Alta Gracia”. Concluyó