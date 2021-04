Advierten sobre… ¿intentos de rapto en el Parque Infantil?

Otra vez una joven de la ciudad hizo público el hecho que sufrió ayer mientras caminaba por inmediaciones del Parque Infantil.

La joven dijo que regresaba a su casa tras haber realizado una caminata y que a metros de la entrada principal del parque había un auto oscuro estacionado.

“Escuche que había gente en el auto, personas que hablaban pero no me llamó la atención. Cuando intenté cruzar la calle, arrancaron el auto y uno de ellos abrió la puerta y me intentó agarrar del brazo. Fue en cuestión de segundos que salí corriendo y ellos siguieron. No pude ver casi nada pero me quedé en shock”, contó la joven a RESUMEN.

Recordemos que hace apenas dos semanas una joven había advertido sobre una situación similar en la que pudo zafar y que, momentos después del hecho, había visto el vehículo en cuestión en inmediaciones del Parque Infantil.

“Es grave, tenemos que estar alertas”, agregó la víctima a RESUMEN.