Agazzi negó que la ranitidina haya llegado a los dispensarios y apuntó contra la oposición

Luego de que se diera a conocer el pedido de citación de la oposición hacia el secretario de Salud, Mariano Agazzi, por la compra de ranitidina en la ciudad, el funcionario negó que el medicamento cuya comercialización está prohibida por ANMAT haya llegado a los dispensarios.

En diálogo con La 88.9, Agazzi explicó: “Nosotros tenemos un listado de medicamentos en el cual se usa en los dispensarios. Ese listado único se le pasa a los proveedores para que coticen y lo presupuesten. En febrero, cuando se pidió ese listado, lo que se dijo que este medicamento se sacara del presupuesto, ya que estaba prohibido por el ANMAT. Nosotros en cada trámite que presentamos al Tribunal de Cuentas, se tienen que presentar tres presupuestos. De esos, dos vinieron como nosotros lo habíamos pedido y en uno apareció este medicamento. Por eso, el Tribunal de Cuentas, cuando llega este trámite, nos advierte de esto. El trabajo que ha hecho el tribunal es excelente y automáticamente nos comunicamos con el proveedor. Fue un error de tipeo nuestro. Pido disculpas”.

En tanto, aclaró: “Ese trámite no está facturado, todavía no está entregada la mercadería, y todavía no está pagado. Lo que se está haciendo ahora es corregir ese error administrativo”.

Agazzi apuntó contra el bloque Alta Gracia Crece, quien hizo público el pedido de citación para saber respecto a la compra: “Nadie se comunicó conmigo. Hicieron el pedido de informes sin antes preguntarme. Las puertas de la oficina están siempre abiertas y en pandemia deberíamos tener una oposición constructiva y no destructiva“

“Uno puede cometer errores pero siempre es primordial el dialogo y no jugarse por chicanas. Si la oposición va a la justicia, nosotros presentaremos los papeles correspondientes y haremos nuestra defensa“, afirmó.

“TODAVÍA SOMOS REHENES DE LA INTERNA DE ALTA GRACIA CRECE”

A su turno, el edil oficialista Manuel Ortíz habló sobre el tema con La 88.9. Afirmó que no existe “coordinación” entre el Tribunal y el bloque opositor.

“De la sesión me han quedado tres certezas: en primer lugar, saber que todavía somos rehenes de la interna que están llevando adelante desde Alta Gracia Crece, que han presentado el mismo pedido de informe que presenta el Tribunal de Cuentas al área de Salud en virtud de la compra de este medicamento. Estamos viendo que no hay coordinación entre estos dos sectores de trabajo de la oposición. Eso en términos de la compra del medicamento pero, además, el bloque cuestiona la compra que se realiza al proveedor o pone en duda al proveedor, cuando el mismo Tribunal de Cuentas, que son mayoría, viene aprobando compras desde hace 6 meses”, destacó Ortíz.

“Otra certeza que me deja es que evidentemente tienen una cuestión personal con Mariano Agazzi, porque incluso desde antes de asumir, ya estaba recibiendo críticas por su trabajo. Ellos interponen las cuestiones electoralistas por sobre las cuestiones de la problematización de las cuestiones de nuestra ciudad”, dijo.

“CHEQUEAMOS POR VARIOS LADOS Y NO NOS DIERON NINGUNA INFORMACIÓN”

Previamente, el edil Ricardo González (Alta Gracia Crece), dijo al mismo medio que la “urgencia” del tema merecía la visita de Agazzi al Concejo para dar explicaciones.

“Nosotros presentamos una citación que fue derivada a la Comisión de Salud cuando en realidad creo que la urgencia y el tema que se estaba tratando era para que en forma inmediata el secretario de Salud comparezca a fin de dar algunas explicaciones pero principalmente para que nos informe qué medidas van a adoptar. Todo tiene que ver, para los que no están al tanto de cómo viene la situación, de una compra de Ranitidina que se realizó en el mes de febrero y una orden de compra que querían volver a intentar sobre el mismo producto ahora en el mes de marzo, que no fue entregada ni culminada”, comentó.

En tanto, el concejal resaltó: “Chequeamos por varios lados y no nos dieron ninguna información, y por las declaraciones que dio el secretario a través de los medios, no a través del concejo, nos da a suponer que realmente no es una persona que sea habilitada para vender medicamentos. Esa certificación es la que necesitamos para poder poner transparencia principalmente y para saber qué medidas se van a tomar en concreto”.

“Hay que tener muy en claro que hay un director de salud, un secretario de salud y un director de compras, que tienen que controlar todos los procesos administrativos hasta llegar al Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas lo único que hace es verificar la legalidad del procedimiento administrativo”, ponderó.