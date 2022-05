Agenda deportiva del fin de semana

Te dejamos la grilla de actividades de los deportistas de la Ciudad de Alta Gracia, donde se destaca el partido entre AGR y La Salle que esno transmisión de Canal 2 Noticias y vía streaming de Resumen de la Región. Y además el partido de Visitante del Deportivo Norte ante Unión de Malvinas.

Hockey: AGR recibe a La Salle por la séptima fecha del Torneo Damas B1 a partir de las 16.30 horas.

La rama caballeros De Sporting disputa la.segunda fecha del Proyección Caballeros 2022 enfrentado a Palermo Bajo en cancha de Universitario.

Rugby: AGR tiene fecha libre

Fútbol: Deportivo Norte enfrentará a Malvinas en condición de Visitante por la fecha número 11 de la Primera B de La Liga Cordobesa de Fútbol.

La Liga Infantil de Fútbol disputa La quinta fecha con los siguientes partidos.

Sábado

Anisacate y River en cancha de Anisacate a partir 13 hs

San Martin y Platense juegan en cancha de River a partir de las 13 hs

Juveniles de Valle Alegre y Malvinas juegan en Valle Alegre a las 13 hs

Los Peques y Boca juegan en cancha de los Peques en Villa Montenegro a partir de las 13 hs

Domingo

Sabattini y San Lorenzo juegan en cancha de Sabattini a partir de las 11 y 30 ha

Banfield e Independiente juegan en cancha de Banfield a partir de las 12 hs

Libre Central

El domingo los chicos de la categoría 2011 debutan en el fútbol infantil de canal 12 ante Dean Funes.

Running: Se realiza en Córdoba la primera edición de la Trek Trail en el Parque Garcia Lorca.

Atletismo: Silvia Desimone, Juani Leonardi y Mauri D`Ambra disputan la Media Maratón de Rosario.

La escuela Municipal de Atletismo disputará un torneo en Villa Allende.

Handball: hoy sábado A partir de las 9 de la mañana comienza la jornada en el Polideportivo Municipal con un encuentro de Infantiles entre HAG, Anglo y Barrio Parque. El desarrollo de los partidos será, 9:00 hs – MAG vs Anglo, 10:00 hs – Anglo vs Parque y 11:00 hs – MAG vs Parque.

Por la sexta fecha del Torneo Apertura tanto la rama Femenina como la Masculina jugarán en condición de local ante Club Alianza Belgrano. A las 16 horas le toca a LH Femenina, a las 17:30 los Juniors y cierra la LH Masculina a las 19 horas.

En condición de visitante habrá una jornada de minis en el Instituto Peña que se realizará desde las 9 hasta las 12 horas.

La rama inferiores femenina visitará a Monjas Azules, a las 9:30 horas le toca a los menores, a las 10:45 será el turno de las cadetas y a las 12 horas.

La rama inferiores masculina viaja a Villa María para enfrentar a Colegio Nacional. A las 9 es el turno de los menores, a las 10.15horas de los cadetes y cierran a las 11.30 los juveniles.

Automovilismo: Figgo Bessone disputa la segunda fecha de la Copa Abrarth.