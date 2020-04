AGR: “Los chicos entrenan en sus casas con los planes que les dan sus preparadores físicos”

El Alta Gracia Rugby tiene sus instalaciones totalmente cerradas y solas, como no acostumbra nunca durante el año. El aislamiento obligó a todos los deportistas, entrenadores y familias a dejar de concurrir, al menos por ahora.

Pero los chicos siguen el trabajo duro en sus casas, y es que deben mantener un estado físico para cuando se reanude la actividad en el deporte.

Gabriel Flores, miembro de la comisión directiva del club, en diálogo con RESUMEN contó cómo es el entrenamiento de los jugadores: “los chicos entrenan en sus casas con los planes que les dan sus P.F, porque debemos mantener todo lo que habíamos logrado en la pretemporada”.

Recordamos que, cuando comenzó el aislamiento, la pre estaba finalizando y tan solo faltaba una semana para el inicio del torneo, al cual el equipo de primera llegaba muy bien entrenado.

Por otro lado, Flores habló de dicho torneo que debió ser suspendido: “Aún no sabemos cuando va a comenzar porque la Unión Cordobesa de Rugby está acatando todas las medidas que da el Gobierno Nacional, pero si no es dentro de poco puede que se haga un torneo en la segunda mitad del año”. A su vez, agregó que no hay nada confirmado y que se debe esperar el progreso de la situación sanitaria y que los chicos “están muy ansiosos de volver a jugar pronto”.