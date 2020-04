“¡Aguanten, fuerza! Son increíbles”

El anestesista del Hospital local, Fernando Rinaldi, publicó en su perfil de Facebook un escrito en el que deja ver sus sentimientos ante lo que sucede día a día para los trabajadores del nosocomio y el COE Regional.

En el texto, que acompañó con fotos tomadas durante el aislamiento, hace hincapié en el arduo labor del Hospital, desde el Servicio de Infectología hasta todos aquellos que se dedican a otras especialidades y ante la pandemia debieron cambiar sus roles. También menciona a políticos y comenta que encontró “de los que valen la pena”.

Por último, expresa: “¡Tercer mundo las pelotas! tenemos gente que es increíble. Aguanten, fuerza, infinitas gracias” haciendo referencia a que ante la pandemia nuestro país no parece un país en desarrollo, sino que tiene mucho más para dar.

Acá, el escrito completo con las imágenes:

“Perdón por este escrito tan largo… capaz que ni lo lees, por ahí decís que pelotudo o lo que sea que se te ocurra pero lo escribo desde adentro de lo que sucede. Lo escribo estando cerca de donde se está combatiendo ésto, porque me toca estar ahí y amo lo que hago. En el inicio de esta pandemia, cuando llegó a Argentina, hice bastantes conjeturas, los que me conocen saben lo obse que soy, creo que me equivoqué en casi todo lo que pensaba. Me di cuenta que muchísima gente que me hubiese sido imposible creerlo dejó al desnudo lo increíbles que son, personas cotidianas en mi vida fueron empáticas, antepusieron al otro, se pusieron a diseñar cosas, fabricaron para el resto, continuaron pagando para que se les pueda pagar a los empleados, educaron, dejaron de lado banderas políticas y los volví a ver humanos. Me alcanzaron una silla porque me vieron cansado, se pusieron a trabajar, armaron lista de voluntarios .. odontólogos, Pame te armaste unos equipos increíbles .. toooda la gente de Salud los veo trabajar hasta el agotamiento. Marianita, Analía, la peleadora de Sandrita Arrua Esteban, Adriana, nombro algunos; les juro son todos. Vi a nuestros traumatólogos, urólogos, cirujanos residentes aumentar sus horas de trabajo fuera de su especialidad…mis respetos de por vida, vi gestos en cada esquina, encontré políticos de los que valen la pena, que se pusieron al lado nuestro.. en serio fue bueno verlo, y otros solitos desparecieron jaja. Menos mal, eso decanta solo. Me llegaban audios de gente pidiéndome que hacer, uno impactó en mi de una manera increíble. Fue el del Pipa López, un anestesiólogo amigo; noté felicidad en su voz por un dispositivo para ventilar personas, te juro que lagrimié. La verdad creo que esto si lo aprovechamos y somos inteligentes nos modifica como pueblo. ¡Tercer Mundo las pelotas!, tenemos la mayor parte de la gente que es increíble, y la que no lo es, se terminará contagiando y hará lo mismo. GRACIIIIIASSSSSSS POR TODO… y este bicho se que no nos doblega .. Aguanten, fuerza… son INCREÍBLES y repito ¡INFINITAMENTE GRACIAS!”.