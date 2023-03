Agustín Saieg: «Pablo Ortíz va a tener que pedirle perdón a Marcos Torres»

El Director de Relaciones Institucionales, Agustín Saieg, afirmó en el aire de «Todo Pasa» que «Pablo Ortíz le deberá pedir perdón a Marcos Torres por lo que está haciendo» ya que los centros vecinales no pueden realizar actividades político-partidarias, según la ordenanza 10.125

Ante la pregunta sobre a quién va a apoyar a nivel provincial, el director afirmó que al candidato de Hacemos Por Córdoba, Martín Llaryora y anivel local a Marcos Torres. Siguiendo en la misma línea y hablando sobre Pablo Ortíz, Secretario de Servicios Públicos, -quien ha dispuesto carteles en dos centros vecinales de la ciudad con su foto acompañada de la de Martín Llaryora, en lo que llama las «casas compañeras»- se preguntó: «Hay que ver a quien apoya Pablo OrtÍz a nivel local… Yo siempre he sido muy cuidadoso ya que el gabinete es muy amplio. Tenía mis sospechas de que esto podía pasar, si pone esa foto se está burlando de la institucionalidad del centro vecinal».

«Pablo Ortíz le va a tener que pedir perdon a Marcos Torres. Justamente la ordenanza 10.125 la elaboró Torres planteando que los integrantes de los centros vecinales no deben hacer eventos políticos partidarios» afirmó Saieg.

«Nos contaron presidentes que los invitaban a actividades y asistían para que les siguieran dando elementos y después les ponían un cartel o los hacían decir cosas, dedo arriba. Está dañando la institucionalidad, hay una clara intención personal e individual de marcar cancha» manifestó el funcionario.

«No creo que esto esté avalado por Marcos Torres, por Facundo Torres o por Martín Llaryora. Él como concejal debería conocer la legislación. ¿Te querés llevar puesto todo para sumar 5 o 6 puntos porcentuales?» agregó ofuscado.

Sobre cuáles son los pasos a seguir, ante estos dos actos de los cuales participaron tres presidentes, Saieg afirmó que el próximo martes habrá una reunión del Consejo del Vecino en la cual se hablará sobre la temática. «Ha ingresado una nota y estamos evaluando que se debe hacer, tenemos como pruebas, los carteles y los videos».

«Siempre he sido respetuoso. Ningún secretario debe pedir permiso para ir a ningún lado. Lo respetaba porque él es secretario y yo soy director y tiene una trayectoria. No hay que bastardear, hay que cuidar las instituciones, no hay que usar a la gente» concluyó.