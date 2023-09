Agustín Saieg: «Desde los barrios, desde las instituciones intermedias, el voto será para Marcos Torres»

Agustín Saieg, Director de Relaciones Institucionales y Participación Ciudadana de la Municipalidad de Alta Gracia, fue invitado por el equipo de «Todo Pasa» y habló de cómo viene su gestión en el área y sobre la campaña de cara a las elecciones municipales.

Al respecto, el funcionario contó que se continúan brindando los talleres municipales, «tras el receso de julio arrancamos con la segunda etapa 40 talleres en los centros vecinales de carácter gratuito: algunos son oficios, otros de formación, deportes, ocio. Además se sumaron nuevos centros: Paravachasca, Don Bosco, Villa Camiares y Residencial El Crucero. Cabe recordar que en total se dan unos 180 talleres, pero en este caso son gratuitos, desde la municipalidad y esto hace a la participación ciudadana».

«También trabajamos con los Centros de Adultos Mayores (CAM), con el 19 de Mayo, con la Asociación de Abuelos, de calle Liniers. El fin de semana organizamos un recorrido por museos con ellos, más de 45 personas con merienda incluida en el Museo del Che, por ejemplo» relató Saieg. Por su parte el Centro Vecinal de Don Bosco llevó a 45 vecinos al Parque de la Biodiversidad y luego comieron unas pizzas caseras en lo de un vecino.

El director narró que ya se terminaron los centros de participación en Camiares, Santa Teresita de Jesús, Residencial Crucero, La Perla, entre otros y en barrio General Bustos se está terminando el centro vecinal, junto a un centro de salud y un CAM: «son pequeñas conquistas, los centros vecinales son un punto de relación con la municipalidad. hay muchos centros que hoy tienen su espacio y otros que lo tendrán y es un paso muy importante». También se construirá el centro vecinal de barrio Parque Virrey oeste y el de Don Bosco, cerca de la cancha de Colón.

«Siempre estamos presentes, tratamos de acompañar. Se hacen muchas actividades todos los meses en cada sector de la ciudad. El fin de semana pasado estuvimos en 6-7 barrios junto a los vecinos» expresó Saieg.

Con respecto a la problemática de la inseguridad, el Director de Relaciones Institucionales contó que ayer, el intendente Marcos Torres se reunió con el gobernador electo, Martín Llaryora y dijo: «Esperamos que a partir del 10 de diciembre se pueda trabajar mejor. Si la gente se manifiesta, tenemos que darle solución».

En relación a la coordinación con otras áreas de la Secretaria de Comercio, Industria y RR II, expresó: «Con la secretraría, con Mauro Proto (Secretario) y Valeria Amateis (Subdirectora de Género) estamos recorriendo los barrios y estamos donde siempre hemos estando. La política esta descreída, pero no nos ha pasado que nos digan que aparecemos solamente cada 4 años. Este cambio viene desde hace 10 años, es un proceso. El vecino y las instituciones saben que siempre estuvimos presentes. Es importante trabajar unidos, el sector público y el privado y en el medio las instituciones y organizaciones sociales».

Respecto a las elecciones locales que se desarrollarán el domingo 17 de septiembre, solicitó: «Les pido a los vecinos, en esta semana de reflexión que nos queda, analizar como estábamos años atrás y cómo estamos hoy. Marcos Torres conduce un equipo serio, comprometido, con profesionales que tienen territorio».

Ante la pregunta ¿Por qué no estás en la lista?, respondió: «Formamos parte de un proyecto político, venimos para sumar. Hay muchos funcionarios que no están en la lista. Y cada uno de los que está en la lista suma desde su profesión o área. Hoy nos toca este rol de acompañar. Es un equipazo, no significa que no vayamos a ser parte del gabinete. Puedo estar de acuerdo o no con algunas cuestiones pero la ropa sucia se lava dentro de casa. Humildemente, en lo que puedo contribuir lo hago». «No estoy desinflado, sinó que es el momento de los candidatos. Por eso he sido más prudente y no he aparecido en los medios» agregó.

Sobre si le hubiera gustado estar en el Concejo Deliberante, manifestó: «Es un honor poder integrarlo, pero soy un hombre más de gestión, tenes mayor alcance y más herramientas en el Ejecutivo. ¿Dónde voy a estar? Buscando soluciones, se ha hecho muchísimo pero quedan muchas cuotas pendientes, se puede hacer más».

«Estoy muy contento, el fin de semana hemos recorrido 6-7 barrios con actividades y luego políticamente otros más. Estoy más activo que nunca. Más allá del contexto nacional, tenemos un intendente que sigue trabajando, joven pero con mucha experiencia y sabiduría» concluyó.