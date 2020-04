Aislamiento Fase 3: salidas de esparcimiento por una hora y flexibilización en ciertos puntos del país

El Presidente Alberto Fernández dio una conferencia de prensa desde la Quinta de Olivos acompañado por el Ministro de Salud Ginés González y el Jefe de Gabinete Santiago Cafiero, y utilizó filminas para informar acerca de la situación argentina. El mandatario anunció la fase tres del aislamiento social, preventivo y obligatorio con modificaciones y gran participación decisiva de los Gobiernos Provinciales. Fernández inició su discurso agradeciendo a los argentinos y manifestó que “hemos avanzado mucho”.

Esta tercer etapa dejarán en manos de los Gobiernos Provinciales qué actividades pueden retomar su curso y cuáles aún no, pero el Gobierno Nacional estará monitoreando la situación constantemente. “Sabemos que hay muchos argentinos que quieren volver a trabajar” expresó Fernández quien agregó que desde el Gobierno también quieren que la economía vuelva a su curso lo antes posible.

A pesar de que habrá flexibilización, las grandes urbes como Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza o Rosario seguirán como hasta el momento ya que cuentan con gran cantidad de habitantes y la circulación de los mismos puede generar un pico de contagio. El INDEC será quien determine las ciudades que podrán tener la flexibilización mencionada y cuales deberán continuar en aislamiento aseguró el Presidente.

Flexibilización

Ciudades con más de 500.000 habitantes: todo continúa como hasta ahora

Ciudades con menos de 500.000 habitantes: la decisión está en manos de las provincias pero respetando 5 requisitos básicos:

El tiempo de duplicación de los casos. El sistema de salud debe ser capaz de atender la potencial demanda. Deben evaluar de manera positiva la densidad poblacional y la situación de vulnerabilidad. El porcentaje de población involucrada en las actividades que se pretenden habilitar no debe superar el 50%. La ciudad no puede tener transmisión comunitaria.

“Todo esto debe respetarse con la obligación de mantener informado al Gobierno Nacional” sentenció Fernández.

Por otro lado, no volverán las clases, no habrá actividad pública ni actividades recreativas, de espectáculo, entre otros. Es decir que no volverán a funcionar los restaurantes, bares, shows, fútbol ni todo lo que genere aglomeración de personas. Las personas que son del grupo de riesgo (mayores de 60 años, personas con enfermedades o embarazadas) siguen teniendo su licencia.

Alberto manifestó que escuchó el pedido de los argentinos y la necesidad de salir de las casas, es por eso que determinó que autorizarán la salida de cualquier persona hasta 500 metros a la redonda de su hogar sólo con fines de esparcimiento y durante una hora diaria. El Presidente dejó en claro que “no supone realizar actividad física, ni andar en bici o salir a correr”, sino que es solo para salir a caminar y despejar del encierro. Además, el mandatario agregó que esta medida “depende mucho de cómo lo hagamos y cómo nos salga”, es decir que si no se respeta lo permitido es posible que sea retractado.

Al finalizar su discurso volvió a agradecer el esfuerzo de los argentinos, hizo hincapié en que sostiene que preservará la salud y aconsejó que no se utilice el transporte público. Por último, le habló a los niños directamente y les pidió que sigan buscando entretenimiento en sus hogares porque todo es para cuidarlos.

Aquí te dejamos las filminas que utilizó el Presidente para mostrar la situación de Argentina hoy.