En la madrugada del domingo, al menos cuatro jóvenes atacaron salvajemente a golpes a un chico en Despeñaderos.

El vídeo se viralizó en las redes sociales y la víctima terminó en el hospital a causa de las lesiones que sufrió. Albina, madre del joven atacado, habló con RESUMEN y aseguró que su hijo «la puede contar de milagro».

«Me llamaron en la mañana para decirme que mí hijo estaba en el hospital porque lo habían golpeado, después me llega el vídeo del hecho y vi lo grave que había sido», contó la mujer a la vez que explicó que el joven ya recibió el alta y están a la espera de poder radicar la denuncia correspondiente.

«Son chicos del pueblo, desconozco si tenían un problema previo con mí hijo, que yo sepa no. Nosotros no somos de tener problemas con nadie pero esto podría haber sido más grave y no quiero que quede en la nada», agregó la mujer. En tanto, el chico sufrió múltiples golpes en la cabeza y distintas partes del cuerpo. «La puede contar de milagro, en el vídeo se ve claramente como lo atacan, es una locura», culminó.