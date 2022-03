El próximo sábado 19 a las 15 hs será la asamblea para cambiar la actual comisión de la Cooperativa Hidroeléctrica. Por este motivo, Federico Aguirre y Laura Olsina, miembros de la Lista 2 de vecinos postulantes para ser la nueva comisión, dialogaron con el equipo de Todo Pasa para explicar en qué contexto se encuentra hoy la cooperativa.

“Hay muchas falencias en las redes eléctricas y en las del agua. Nosotros nos vamos a enfocar en solucionar esos inconvenientes y en tratar de saldar las deudas”, comenzó Federico Aguirre. Aclaró que el problema principal en la gestión actual son las cuentas, ya que hay una deuda con Fabricaciones Militares, quienes proveían de agua a la cooperativa, de 22 millones de pesos a octubre del 2021. Además de no estar actualizada, este monto recae en los bolsillos de los socios. “También hay deficiencia en las redes eléctricas. nos quedamos sin luz en verano y en invierno. Pagamos tarifas altísimas, las boletas tienen ítems que no se justifican. El mes pasado hubo un aumento del 50% del cual no se sabe por qué se produjo. Al no ser una comuna, somos esclavos de la actual comisión”, señaló Federico.

Por su parte, Laura Olsina comentó que desde el grupo de vecinos buscaron que el voto sea secreto y en un cuarto oscuro, como una elección habitual. “En mayo del 2021 comenzamos a armar una lista con vecinos de la localidad y tratamos de sumar apoyo también”. La lista cuenta con 6 titulares, 3 suplentes, principalmente. “Cuando entró la comisión actual, habían prometido sanear la deuda anterior, pero no hicieron ni una ni otra. Podríamos tener más servicios. Hace falta una comuna, alguien que regule. Nos ofrecieron camión recolector, no hay un espacio para que hagan deportes, no hay un punto digital. El dinero que va entrando se va mal invirtiendo. Está todo muy mal administrado todo”. Por si fuera poco, José de la Quintana tiene posta policial, un cementerio y la escuela de minería y actualmente, viven allí 700 familias que, si bien hay una parte que es veraneante, muchos son población permanente.

La votación será en el galpón de la cooperativa, el próximo sábado a las tres de la tarde. La misma será secreta y con cuarto oscuro. “Les pedimos a los vecinos que tomen conciencia”, finalizó Federico.