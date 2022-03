Alertan por ola de estafas de terrenos en las redes: ahora en Crucero Sud

Sergio vive en Barrio Parque San Juan junto a su madre y dos hermanas. Es divorciado y tiene dos hijas menores y al no poder acceder al lote del plan Lo Tengo, juntó peso a peso para invertir en un terreno en Crucero Sud. En realidad, en una porción de ese lote que terminó siendo un fiasco.

«A la casa de mi mamá se presentaron personas de traje y corbata diciendo que eran de una inmobiliaria y que estaban expandiendo Crucero Sud, que daban financiaciones y facilidad de pago. Esto fue en septiembre del año pasado. Anduvieron en varias casas del barrio y solo te pedían una entrega mínima para empezar a paga el terreno. Yo entregué 100 mil pesos que tenía ahorrados, después fui a ver el predio y todo bien, ellos fueron y me dijeron dónde tenía que marcar y todo. Fueron con un hombre que dijo ser agrimensor y todo», inició el hombre en dialogo con RESUMEN.

El engaño duró al menos dos meses. «Todo parecía serio, cualquier duda que tenias Alejandro Torres te la respondía, así decía que se llamaba, hoy en día no se si se llama así o no, era un vendedor y asesor», continuó el damnificado; quien cayó en que todo era una trampa cuando se dio con quienes serían los verdaderos dueños del lote.

«Fui al terreno un día con mi hija y al rato llegó una pareja diciendo que eran los dueños. Eran de Buenos Aires y me dijeron que era un lote heredado, sacaron un montón de papeles pero yo igual les dije que no. Llamé a ese tal Alejandro delante de ellos y desde ese momento nunca más de respondió, el celular ya no recibía llamadas ni nada», agregó.

En conversación con vecinos de la zona, Sergio terminó de convencerse de la estafa. «Mucha gente dijo que ese hombre de traje que se hacía llamar Alejandro había llevado a varias personas al lugar, o sea que no había vendido o intenaso vender varias veces. Hice denuncia pero hasta el día de hoy no obtuve respuesta. Yo ya perdí esa plata y soy un simple albañil, vivo el día a dia», agregó desilusionado.

El caso se suma a varios que ya se han manifestado en las redes sociales. Ante ello, piden asesorarse legalmente antes de concretar cualquier acuerdo que involucre tierras y nunca entregar dinero hasta estar seguro de que no se trata de una estafa.