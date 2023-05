Allende: «Me parece mal que el peronismo busque traidores de otro partido para armar su fórmula»

La edil Lucía Allende, había dispuesto su candidatura a legisladora departamental, al igual que el ex concejal y ex candidato a intendente Leandro Morer. «Un proceso que fue rápido pero constructivo. Han quedado muchas ideas, gente entusiasmada, buenas relaciones. Queríamos proponer una alternativa, aportar juventud, fuerza, coraje y una mirada crítica al gobierno actual» afirmó.

Finalmente fue elegida, entre todas las fuerzas que forman Juntos por el Cambio, la opción de Leandro Morer como legislador departamental. Como compañera de fórmula -suplente- fue escogida Abra «Chochi» Molina, Presidenta del Circuito Radical Departamento Santa María. No hubo resistencia desde las otras fuerzas, según lo relatado por la entrevistada.

Ante esta situación, Allende expresó que nunca fue su intención negociar y por ello no se ofreció como suplente. Anteriormente había declarado que Morer quería ser intendente, debía concentrar su atención ahí y por ello, se ofrecía como candidata a legisladora. «Siempre hay un forcejeo, pero no se dió que yo sea la candidata y no quería ser suplente. Es una figura muy importante pero tengo diferencias con él en cómo construír, las diferencias siempre existen». «Nos convocaron para los equipos técnicos, yo seré parte de la Comisión de Comunas y Municipios, donde hay muchas falencias, el gobierno provincial ha descentralizado cuestiones. Ya hay una plataforma hecha pero faltan pulir algunos temas» agregó.

«En todo el mundo los partidos están formados por alianzas de diferentes partidos. Soy parte de esa nueva generación que prima por la amplitud de opiniones y queda mucho por delante. Falta mucho y después tenemos que pensar en septiembre y que mejor quienes estamos en gestión» expresó Allende.

«Entiendo todo es un proceso, cuando arranqué como concejal, era mi primera experiencia, me preparé, estudié, hablé con personas experimentadas. Estos tres o cuatro años me enseñaron a que puedo tomar nuevos desafíos».

«Este año será un año de quiebre en el Departamento Santa María, estoy convencida de que vamos a recuperar las comunas y que va a haber mucha gente nueva, a la cual nos hemos acercado independientemente de la candidatura o no y eso va gestando un proyecto nuevo que no será individual» aseguró la concejal de Alta Gracia Crece sobre la realidad del sector y sobre la posibilidad de un espacio suyo.

Sobre su par Amalia Vagni, dijo: «Formamos parte de la misma línea interna de Rodrigo de Loredo. Tenemos muchas coincidencias pero también diferencias y creo que tienen que ver con lo generacional, tenemos formas distintas porque nuestra militancia fue en diferentes tiempos. He aprendido mucho de Amalia y creo que está capacitada para llevar la conducción la ciudad. Al igual que Morer, también aprendí de él. Habrá que esperar cuando pase el proceso provincial». Nunca vio las encuestas que dicen que Leandro Morer es quien más mide y expresó que no saben si tendrá el mismo caudal de votos que en el 2019.

«Me parece mal que el peronismo haya tenido que buscar traidores ded otro partido para armar la fórmula provincial. Están muy castigados, cortan con este ida y vuelta de De la Sota-Schiaretti. Alguien le preguntó a Natalia (la hija) que le pareció que Prunotto sea la vice? Pretto no consiguió un lugar en su lista y literalmente se vendió a la otra…es lamentable, es un escándalo para HUPC, no para Juntos por el Cambio. Nosotros no nos hemos movido de donde estamos» opinó sobre la fórmula de Hacemos Unidos Por Córdoba.

«Me gustaría que (Martín) Llaryora hable de sus propuestas que aún no las han dicho. Participó de la marcha por seguridad, es muy gracioso, pero el electorado se lo va a hacer saber (el enojo) en las urnas» opinó sobre el candidato a gobernador por Hacemos Unidos por Córdoba. «El peronismo tiene un hilo rojo con el kirchnerismo, ambos fueron funcionales entre sí siempre».

Ante la pregunta sobre si Luis Juez es el mejor candidato, aseveró: «Estamos convencidos que es el mejor candidato por su impronta y su proyección».