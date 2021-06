Alta Gracia: alerta por hackers en las redes sociales

Cuando pensábamos saberlo todo respecto a engaños y estafas virtuales, aparecen los hackers de cuentas en las redes sociales. Sobre todo, Instagram.

En Alta Gracia, en las ultimas horas, al menos tres personas denunciaron haber sido víctimas de este tipo de delitos, en el que delincuentes roban sus datos, cambian su contraseña y de esta manera logran tomar posesión de las cuentas personales para acceder a sus contactos. ¿El fin?, sacarle dinero a éstos fingiendo ser la víctima.

“Me había llegado un mensaje por messenger de una amiga que hacía mucho no veía, que me preguntaba que me pasaba, que problema tenía y demás y le respondí que nada, que estaba bien, que porqué me preguntaba y me dijo que le había llegado un mensaje mío por Instagram donde le pedía algo de plata porque la necesitaba urgente. Yo no entendía nada, es mas creí que me tenia mal agregada en Instagram no se”, inició Marcia, una de las víctimas en diálogo con RESUMEN.

Lo que la joven hizo fue intentar ingresar a su perfil de dicha red social y allí se encontró con que estaba bloqueada. “No me dejaba ingresar la contraseña, me salía error y no pude entrar. Justo en ese momento me llegó un mensaje de mi tía al WhatsApp y ella también me preguntaba que me había pasado y donde estaba. Ahí me di cuenta que pasaba algo raro y le dije que no entregara nada porque seguro me habían hackeado la cuenta”, siguió la joven, a la vez que aseguró que su primo cayó en la trampa.

“En los mensajes decían que necesitaba algo de dinero, lo que pudiera transferirme porque tenia un problema urgente que resolver, que después se lo daba y esta persona habló con mi primo, intercambiaron varios mensajes y él le transfirió dos mil pesos a una cuenta. Esa cuenta ahora ni siquiera podemos rastrearla”, agregó.

Al igual que Marcia, dos personas mas alertaron en las redes por situaciones similares. “Por favor, tengan cuidado, si les piden dinero por Instagram no soy yo, me hackearon la cuenta y están pidiendo plata en mi nombre”, dijo Lautaro en Facebook, posteo que recibió la respuesta de otro joven que aseguró haber sufrido el mismo ilícito durante el fin de semana.

Se trata de una modalidad muy frecuente en el ultimo tiempo que tiene doble víctima, los usuarios a quienes les bloquean la cuenta y a sus contactos que son el blanco de la estafa.