Alta Gracia: Con el cuento de la vacuna de la gripe le robaron $100 mil pesos de su billetera virtual

En las últimas horas, una vecina de barrio Cámara quiso hacer pública su experiencia ante este medio para alertar a los vecinos sobre nuevas estafas virtuales.

«Me llegó un mensaje de Whatsapp que decía ser del Ministerio de Salud, tenía el logo en el perfil y decía que estaban las fechas para la vacuna de la gripe», inició la mujer en diálogo con RESUMEN, quien aseguró que en tanto solo un «click», le robaron sus ahorros de Mercado Pago.

«Yo estaba saliendo del super, ni siquiera me percaté de que podía ser una estafa porque encima da la causalidad que yo estaba buscando para vacunarme porque soy factor de riesgo ya que tengo alergia bronquial. Leí el mensaje, me dirigía con un enlace supuestamente a ver el cronograma de vacunas en Alta Gracia y cuando voy al enlace me redirecciona a Mercado Pago. Ahí el teléfono empezó a tildarse, titilaba la pantalla, no podía hacer ninguna acción así que lo reinicié y cuando vuelve a prender, voy a Mercado Pago y veo que faltaba mi plata, tenía cero peso y yo tenía 110 mil«, aseguró angustiada la mujer.

Sobre los últimos movimientos registrados en su cuenta digital, la damnificada explicó que figuraba «compra en Mercado Libre». «Salía como que había hecho una compra en Mercado Libre por el monto que tenía en mi cuenta, los $110 mil pesos. Quise desconocer la supuesta compra, me contacté con Mercado Pago pero me mandaron a ´análisis'», agregó la mujer.

«Ya se que lo perdí pero no quiero que le pase a nadie mas», culminó.