Alta Gracia CRECE le pide al Municipio que vuelva a tomar posesión del predio de Piedra del Sapo

En la primera sesión del Concejo realizada en la sede del Colegio de Abogados, el Bloque de Alta Gracia CRECE hizo explícito al Municipio, mediante un proyecto de resolución, el pedido de afectar al dominio público el predio “Piedra del Sapo”.

“Han pasado 18 años y está en total estado de abandono. Estamos pidiendo que se afecte al dominio publico municipal, porque nos parece que tiene que ser un espacio que tenga que disfrutar todos los vecinos de Alta Gracia que puede revalorizarse y potenciarse inclusive turisticamente”, inició la Presidenta de Bloque Amalia Vagni, a fin de argumentar el porque de este pedido.

“Hay piezas arqueológicas allí que también son para revalorizarlas y sabemos que el ejecutivo tiene la misma intención de afectarlo al dominio municipal, no se si publico o privado, porque allá por el mes de marzo en el discurso de apertura de las sesiones ordinarias, el Intendente mencionó este espacio y lo mencionó como una cuestión de tierras para hábitat. Nosotros consideramos que no es un espacio para dejarlo a la buena de dios, hoy lo importante es traerlo nuevamente a dominio municipal por eso vamos a solicitar que pase a la Comisión de legislación general”.

Al respecto, la Concejal oficialista Anemie Musse agregó: “Estuve en el predio y es un lugar abierto, que tiene un alambre perimetral donde estuvo Defensa Civil y ha puesto una franja de peligro para que la gente no ingrese. Es un predio hermoso que no esta en total abandono hay muchos arboles autóctonos, otros no y es como bien manifestó Marcos Torres en el inicio de sesiones del Concejo Deliberante”, (allí leyó textual esa parte del discurso), “vamos a seguir trabajando para generar mas loteos sociales y darle posibilidad a los vecinos de adquirirlos y aprovecho para contarles que ya estamos trabajando en el sindicato de empleados de comercio para que ese importante terreno de piedra del sapo tenga un fin social integrado en su entorno y brinde soluciones a las necesidades habitacionales del barrio y de la ciudad“.

Cabe destacar que dicho predio estuvo hace más de 20 años en manos del sindicato de empelados del casino de la ciudad, cuando el Municipio se los cedió. Al cabo de un tiempo, el mismo volvió a tomar dominio municipal hasta el año 90 cuando a través de una nueva ordenanza el Municipio cede los terrenos al Sindicato de Comercio. Esto, con ciertas clausulas que debían cumplirse y aludían a hacer del lugar un sitio para actividades deportivas y turìsticas. Nada de eso se concretó. Incluso, y según remarcó Vagni en el recinto, lo cedido al principio era sòlo una manzana, luego se donó otra y hasta la calle colindante.

El pedio pasó por votación a Legislación General.