Alta Gracia, estafadores y estafados con criptomonedas: «Cuando la limosna es grande…»

Mucho se habla del fenómeno criptomonedas, el esquema «Ponzi» y el lucro que puede llevarte a quedar envuelto «y pegado» en una red de mentiras y estafas con más perdidas que ganancias.

En las últimas horas, salieron a la luz varios nombres de personas «y personalidades» de la ciudad que de una u otra manera se vieron involucrados en este sistema «financiero» que tiene mas dudas que certezas y que ya parece haber dejado a un tendal de víctimas: desde altos inversores hasta la jubilada que confió y depositó allí sus ahorros de toda una vida.

«Rainbowex» es la «falsa criptomoneda» que hoy está en boca de todos. Pero… ¿Cómo reconocer si estoy en un sistema legal? ¿A donde van a parar mis ahorros?.

Al respecto, el abogado Axel Aurich explicó: «Rainbowex es una organización delictiva, no hay otra palabra que no sea esa para describirla; le prometían a la gente ganancias de entre 1 y 3% diario; algo imposible de pagar. Pagaban los primeros dos o tres intereses y luego se les hacía imposible pagar las ganancias del saldo restante», inició el reconocido penalista y continuó: «Hay personas que habrían invertido desde 75 mil hasta gente que vendió su terrenito, su casa y su auto».

A los primeros en ingresar a estos esquemas se les paga deliberadamente los retornos que se prometieron- muy altas y carentes de existencia de mercado- para ganar legitimidad y generar el efecto contagio. «El problema es que cuando se corta el ingreso de personas o incluso cuando se detecta su real funcionamiento, este sistema cae dejando a la gran mayoría sin ganancias y sin su dinero invertido», agregó Aurich, a la vez que afirmó que se está frente a una «asociación ilícita» y aconsejó: «Si se prometen ganancias muy altas pero con inversiones iniciales bajas, algo llama la atención. La gente debe pensar un poco en invertir en estos estafadores que usaban a una china en videos que no sabían ni lo que decía.

En concordancia con el Dr Aurich, el contador Ricardo Solís se refirió a estos «espejitos de colores» que se le quiere vender a quienes apuestan y confían en este «sistema fantástico» de inversión y dijo que tuvo varias consultas al respecto.

«Tengo muchos clientes a quienes les ofrecían esta modalidad con un rendimiento mensual del 1% en dólares en el cual uno tenia que entregar efectivo y ese era el rendimiento, en una especie de plazo fijo, por unos meses no podías sacar el dinero y después cuando se vencía el plazo te reenvían el dinero mas los intereses, estamos hablando de un numero importante que pocas veces te lo dan los Bancos», inició Solís y continuó: «Desde el estudio aconsejamos que tengan cuidado de como es la operatoria y que en principio no lo realicen porque te están vendiendo espejitos de colores. Tengo conocidos que han invertido mucha plata y hoy se encuentran que no pueden retirar los fondos».

Por último, el contador dejó claro que las criptomonedas no están reguladas en Afip. «El mundo virtual de las Cripto no pasa por afip, entonces se maneja mucho dinero en negro. A su vez no hay jurisprudencia legal con este tipo de moneda, es un mundo relativamente nuevo en el que la Justicia y el Código Civil y Penal están muy detrás aun. La gente debe saber que nadie se hace millonario con esto, es una falsa promesa», culminó.