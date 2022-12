Alta Gracia Handball y un 2022 más que exitoso

Fue un año vertiginoso en el ámbito deportivo para el handball de Alta Gracia, dónde el equipo municipal ha tendió grandes logros tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Fue un año de recambio de nombres nuevos, de jugadores que fueron y volvieron, pero siempre con la misma premisa y como dicen ellos «Familia que se Elige».

El 2022 lo tuvo como protagonista, como lo fue siempre a lo largo de todos estos años, el Torneo Apertura, fue el primer paso en la preparacion de lo que iba a ser el gran evento del año, como iba a ser el nacional de clubes, y no fue facil el transitar, pero llegó a la final una vez más, el rival a vencer era Universitario, el primero de la fase clasificatoria, que por ende tenia la ventaja deportiva, y es por ello que la localia la disponian los de la «U». el recinto elegido fue la cancha de Barrio Parque, un estadio «chico» para una final de estas caracteristicas, pero el HAG fue y batalló pero no pudo quedarse con el torneo.,

Pero lo chicos lejos de caerse, siguieron entrenando, y siguieron poniendo lo mejor de cada uno para afrontar lo que se venia. y fue algo impresionante, que tuvo la participación de «Los Galdiadores» en Alta Gracia en el Tres Naciones, en el cual al equipo altagraciense le sirvio tambien como preparación para el torneo nacional, tuvo la posibilidad de disputar su partido ante la Seleccion de Paraguay y ante Ladricer de Tucuman.

Ya en el Torneo Clausura, el andar fue muy parejo, logró terminar en la primera colocación, perdiendo un solo partido a lo largo de todo el campeonato, eso le dio tranquilidad, en simifinales en el poli, pudo doblegar a Alianza de Villa Maria, y aunque debia disputar la final del torneo de local por la ventaja deportiva «La Letra Chica» los hizo viajar a Villa Maria para disputar la final contra Cief, lamentablemente no se pudo quedar con la victoria, pero el grupo seguia unido y eso era lo mas importante, además de que el equipo se seguia manteniendo en los primeros planos provinciales, y eso no es para cualquiera.

El tan ansiado torneo nacional llegó y HAG, viajó a San Luis con el sueño de poder quedar entre los primero 4 del torneo, algo que estuvieron cerca de poder alcanzar. El primer partido, que era el fundamental, para poder aspirar a llegar a semifinales, fue contra Ferro, equipo de Femebal, aunque hizo un gran papel y hubo algunas chances de llevarse el triunfo, no se pudo dar. Al dia siguiente, San Fernando otro equipo «Porteño» tenia adelante. Acá hay que hacer un parebtesis, ya que aunque cayó ante los dos equipos de Capital Federal, algo que al inicio del tonreo era predecible, hay que estar traquilos y contentos, que el equipo altagraciense les hizo «partido» y les jugo de igual a igual.

El objetivo sigueinte al no poder ingresar al Final Four, era poder lograr mantener la plaza del Nacional A para la Provincia de Córdoba, y valla que lo consiguió, fue un antes y un despues para los dirigidos por Claudio Sanchez. La tercera fecha le toco enfrentar a Ladricer de Tucuman, a quienes les pudo ganar con claridad. Luego vinieron los cruces por el quinto lugar, que era lo que aspiraba el equipo de Alta Gracia, vino Sol de Mayo de Viedma, a quien luego de un comienzo bastante flojo, el segundo tiempo un cambio de chip hizo que lo dieran vuelta y se llevaran la victoria, era la «final» para que Córdoba retuviera su lugar en la «A». El ultimo partido, mas relajado y sabiendo que se habia cumplido el objetivo, enfrentaron a Nueva Generación de Chubut, a quien no tuvieron problemas de ganarle y se quedaron con el quinto lugar del Nacional.

Algo muy importante en lo individual para los jugadores es que de los cinco partidos disputados en 4 fueron elegidos MVP del partido, jugadores de Alta Gracia, Pandy Falabella en el partido ante San Fernando y Sol de Mayo, además fue elegido en el equipo ideal del torneo. Juan Castro el arquero que llegó como refuerzo para el torneo fue elegido jugador del partido ante Ladricer y Fede Golato lo fue ante Nueva Generacion de Chubut, quien a su vez fue el tercer goleador del torneo con 34 goles.