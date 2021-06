“Alta Gracia hoy necesita que la circulación de esta pandemia se corte”

El Asesor Letrado del Municipio, Daniel Villar, habló en el programa de TODO PASA para comentar los procedimientos legales que se llevaron a cabo luego de los golpes y amenazas propiciados por unos comerciantes a dos agentes de Seguridad Ciudadana.

El funcionario expresó que en cuanto haya desobediencia a las normas sanitarias, el municipio se constituirá en querellante y será parte de la investigación, además de procurar la sanción correspondiente a quienes no cumplan las medidas existentes.

“El intendente había consensuado con el centro de comercio y con los comerciantes esta flexibilización, además de no distinguir si son esenciales o no, y hacer una franja horaria de 9 a 19. Este horario les permite trabajar libremente a todos los comerciantes, inclusive a aquellos que no entraban en la categoría de esenciales. Lo único que pedíamos, es que se cumpla el horario”, dijo Villar. Agregó que si bien las partes pueden coincidir o no en las medidas, bajo ninguna circunstancias se puede agredir a la autoridad cuando se les ha ordenado cumplirlas, y que lo más grave del hecho, es el incumplimiento de las normas sanitarias. “Los agentes de seguridad ciudadana fueron advirtiendo y comunicándoles que debían cumplir las normas, no se las impusieron. Sin embargo, se recibió una agresión física y amenazas”, relató el Asesor. Estos hechos están contemplados en el Código Penal, por lo cual es preciso realizar una denuncia.

“La idea del intendente es constituirnos en querellantes, seguir la investigación, intentar sancionar a quienes agredieron físicamente a los inspectores, como así también a las personas que incumplan las normas sanitarias impuestas en el DNU ratificado por la provincia y el municipio. La salud pública está por encima de cualquier garantía individual”, concluyó Villar.