Alta Gracia más controlada: “La idea es evitar que suceda lo que pasó el último fin de semana largo”

Tal y como ya se había anticipado, desde hoy y en el marco de las nuevas directivas implementadas por el Ministerio de la Nación y el Ministerio de Seguridad de la Provincia, es absolutamente obligatorio circular con el Certificado Único de Circulación, el cual se obtiene vía internet y puede gestionarse a través del siguiente enlace: https://tramitesadistancia.gob.ar/

Sucede que como toda novedad, trae confusión y son muchos quienes desconocen si deben o no sacar ese certificado para poder salir de sus casas. En diálogo con RESUMEN, el Crio Mayor a cargo de la Departamental Santa María, Ramón Romero expresó que si bien hasta hace unos días no era necesario que todos imprimieran ese ultimo permiso, sino que podían hacerlo presentando una declaración jurada, ante las nuevas disposiciones nacionales existe un único certificado válido y es el anteriormente mencionado.

“En las últimas horas recibimos nuevas directivas y se implementa el certificado único para circular, que es el último que salió y hoy por hoy es el válido para circular. Tanto el Ministerio de Seguridad provincial como el de la Nación manejan el mismo protocolo por lo que todos debemos acatarlo“, explicó el comisario.

¿Todos deben hacerlo?

Las dudas siguen girando en torno a saber si todos los ciudadanos deben tener ese permiso o hay algunos exceptuados. Al respecto, Romero expresó: “Los únicos exceptuados son aquellos que van a un supermercados o comercio cercano a su domicilio o a una farmacia. Esas personas no necesitan sacar ese certificado y con respecto a los que no figuran como rubro exceptuado ni tampoco como autorizado, significa que no son los que aún tienen permiso para circular”. Toda esa información está en el mismo enlace. https://tramitesadistancia.gob.ar/

“Creemos que la idea de estas nuevas medidas es evitar que suceda lo que pasó el ultimo fin de semana largo que muchos aprovecharon para irse a casas de campo o descanso aduciendo que iban a realizar un trámite y e realidad se iban a pasar el fin de semana. Entonces no vamos a permitir el paso a nadie que no sepa justificar la razón“, culminó.