Alta Gracia no da marcha atrás con la flexibilización

El domingo por la tarde varios Municipios de la Provincia recibieron una Resolución del COE Central con sugerencias que apuntaban a volver atrás con los horarios de flexibilización de todas las actividades comerciales de 19 horas hasta las 6 de la mañana. Las medidas afectarían en 60 minutos de antelación de cierre a la mayoría de los comercios, mientras que representarían un cierre parcial o total para otros, sobre todo los del sector gastronómico.

El mismo domingo por la noche, el Intendente Marcos Torres convocó a una reunión de gabinete urgente en la que además, se realizó una videollamada con las autoridades sanitarias de la ciudad y del COE. Allí se analizó la compatibilidad de las medidas a nivel local, por la situación epidemiológica de la ciudad, no tanto en número de casos, sino en los nexos epidemiológicos y su distribución en Alta Gracia. Dicho de forma simple, la casi totalidad de los casos tenía su causa en reuniones sociales o familiares en domicilios y nada tenía que ver con comercios y demás actividades. ¿Para qué cerrar entonces? era la pregunta.

Por otro lado, las “sugerencias” del COE despertaron preguntas e inquietudes más políticas acerca de la relación entre el COE Central y el Municipio, inquietudes que se vieron reflejadas al día siguiente en las decisiones tomadas en todas las localidades alcanzadas por la resolución, entre ellos varios municipios oficialistas. La decisión del domingo por la noche fue fundamentar la determinación con datos certeros y una observación detallada de los casos que no se limitara a la semana anterior, como se daba en el documento del COE, sino en tiempo real, considerando el fin de semana y esperando algunos resultados faltantes.

Y así Alta Gracia fue el primer Municipio en contestar con un “veremos” según los que “observemos”, remarcando además la importancia del equipo conformado con la Oficina de Seguimiento que colabora tanto con el Hospital así como con el COE N°8, anunciado por este medio como primicia hace unos días atrás. Según los primeros trascendidos de esta mañana, todos los datos recabados dan cuenta que la situación no amerita volver atrás y el Intendente está muy determinado en esta postura.

Casi el 90% de los casos son contactos estrechos de positivos por reuniones sociales, más del 80% está en su casa aislado en buenas condiciones de salud, no hay internados en estado crítico, no se registran cadenas de contagios en comercios y actividades comerciales… En fin, Alta Gracia no volverá atrás, por lo menos hasta que uno o más de los parámetros que fundamentaron la decisión no cambie drásticamente.