“El COE dijo que buscaran una empresa funeraria, pero a Mario nadie lo vio”

El creador de la Cadena 3 Argentina, Mario Pereyra, falleció el pasado 1 de noviembre tras cursar el coronavirus. Esthela, su mujer, se enteró 9 días después por sus propias hijas que Mario no había superado el Covid-19. Hace apenas dos días Gonzáles escribió un duro texto en su Facebook dirigido al COE Provincial después de cómo se procedió con el cuerpo de su difunto marido.

“Esto que hoy escribo esta dirigido al COE, esa entidad misteriosa que domina nuestras vidas. Les cuento mi experiencia en el día de mi setenta y cuatro cumpleaños. Un día ante algunos síntomas nos hisoparon a mi marido y a mi, luego de varios intentos dimos positivo y nos internaron, ese día lo vi por última vez” relató Esthela, y destacó que ella fue quien atravesó el Covid-19 de manera más grave que él.

“Mis hijas no pudieron vernos más, paso un mes y días, casi dos meses y allá donde yo iba por la gravedad de mi estado, me cerraron las puertas, ni el cielo ni el infierno me aceptaron, salí de terapia y fui a una habitación donde estaban mis dos pollitos juntando fuerzas” continuó.

“Pregunte: ¿y el papi? Y la mayor me dijo que hacia 9 días había muerto, les pregunte que les dijo, como estaba no les habían permitido acercarse y ahí los señores del Coe solo les dijeron que buscaran una empresa funeraria que se haría cargo” expresó en la parte más dolorosa de su relato.

Y comenzó con la crítica al COE: “Por eso digo mi marido desapareció, nadie lo vio, no permitieron un escaso velatorio, solo cremación, y así fue que cuando volví a mi casa me esperaba una urna con ¿sus cenizas?. He tenido otros duelos pero no fueron como este. Nadie vio muerto a Mario ¿qué puedo pensar? Que se esfumó, al principio me hice la ilusión que Mariano y Mateo lo recibieron (n. de. R: hijo y nieto del matrimonio que fallecieron tiempo atrás)”. “Hoy estoy tan enojada que eso ya no me consuela. Hemos estado un año el mundo entero obedeciendo a unos señores que con sus horrorosos dictámenes nos han aislado de los seres queridos y el resultado no es auspicioso”.

Finalmente, Esthela escribió: “Por los que me quedan, por el amor de ellos es que vivo en una “normalidad aparente” pero cuando quedo sola maldigo a los que inventaron ese protocolo absurdo. Si fuera posible los llevaría a la justicia (de la cual también descreo) pero la poca razón que me queda me dice que es inútil. Así viviré el tiempo que me quede”.