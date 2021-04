Alta Gracia: su ex pareja la violó y ella ahora vive un infierno

Hasta ese 14 de marzo, él era sólo su ex pareja. No obstante, Pamela había roto la relación en buenos términos y esa fue la razón por la que ese día decidió llamarlo, tras haber mantenido una discusión con un vecino y sentirse desprotegida.

“Yo estaba muy asustada y nerviosa porque había tenido problemas con un vecino y estaba sola con mis hijos, por eso le pedí que viniera. Él llegó, me vio así y me dijo ‘acostate y quedate tranquila’, entonces como estaba cansada me dormí profundo, en un momento me desperté y lo tenía encima mío, me apretaba los brazos y no me soltaba”, contó Pamela, la víctima a RESUMEN relatando el momento en que su ex pareja la ultrajaba.

Todo ocurrió en la casa de ella en Barrio Parque San Juan. “Después le mismo me daba el teléfono para que llamara a la policía, yo estaba como en shock, él lloraba y me pedía perdón. Me violó“, agregó.

Ese mismo domingo, la mujer radicó la denuncia correspondiente y con ello llegó la orden de restricción dictaminada por la Justicia. No obstante y tras una desobediencia, Pamela debió nuevamente acudir a la Justicia y a partir de allí los peritos fueron a su casa y realizaron las pruebas correspondientes.

“Se llevaron las sábanas donde está su semen pero el sigue libre y no solo eso, sale de su casa y hace una vida normal mientras mi vida cambió totalmente, no duermo, me quise quitar la vida porque no puedo mas”, contó angustiada a la vez que aseguró que lo cruzó hace poco en el supermercado.

Un caso verdaderamente grave que demuestra una vez más que los tiempos de la Justicia siguen atacando a las víctimas.